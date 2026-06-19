Gernot Trauner, le chouchou du public, quitte définitivement le Feyenoord après cinq ans

Gernot Trauner quitte définitivement le Feyenoord. Le défenseur de 34 ans, dont le contrat au De Kuip arrivait à échéance, ne verra pas celui-ci renouvelé, comme l'indique clairement son message d'adieu publié sur Instagram.

« Chers supporters du Feyenoord, c’est désormais officiel », débute Trauner. « Après cinq années inoubliables, mon aventure au Feyenoord touche à sa fin. Je tiens à vous remercier tous pour votre incroyable soutien tout au long de ce parcours. »

« Je suis infiniment reconnaissant pour les expériences que j’ai vécues ici et pour toutes les personnes formidables que j’ai rencontrées au fil du temps. Les innombrables moments privilégiés, sur le terrain comme en dehors, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. »

« Les soirées européennes au Kuip et sur les terrains d’Europe, la célébration du titre de champion et de la victoire en coupe, ainsi que chaque interaction avec vous, les supporters. Jouer au Kuip va me manquer, tout comme entendre et chanter les chants du Feyenoord et passer du temps au 1908. »

« Je suis arrivé en tant que joueur et je repars en tant que supporter. Ce club fait désormais partie de ma vie et y restera toujours. J’ai vu ce que le Feyenoord représente pour les habitants de Rotterdam, et j’ai été extrêmement fier de porter ces couleurs sur le terrain. »

« Un nouveau chapitre s’ouvre désormais pour moi et ma famille. Nous ignorons ce que l’avenir nous réserve, mais nous serons toujours reconnaissants pour ces cinq dernières années passées à Rotterdam », écrit Trauner en anglais, avant de conclure en néerlandais : « Partout où tu iras… »

Recruté en 2021 au LASK pour 1,5 million d’euros, l’Autrichien est rapidement devenu un pilier de la défense rotterdamoise.

Au total, l’international autrichien a disputé 137 matchs officiels sous le maillot rouge et blanc. La saison dernière, une blessure persistante au tendon d’Achille l’a longtemps tenu à l’écart des terrains, mais il est tout de même parvenu à jouer cinq rencontres en fin d’exercice.