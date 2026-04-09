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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Gérard pointe du doigt deux joueurs de Liverpool après la défaite contre Paris

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Ligue des Champions
I. Konate
S. Gerrard
G. Mamardashvili
France
Angleterre
Géorgie

Une légende des Reds critique Liverpool et fait l'éloge du PSG

Deux stars de Liverpool ont essuyé les principales critiques de la légende des Reds, Steven Gerrard, après la défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Les Reds se sont inclinés 2-0 au Parc des Princes lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le match retour est programmé mardi prochain à Anfield pour décider du qualifié pour les demi-finales, où attend le vainqueur de la rencontre entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

L’ancien capitaine a pointé du doigt le défenseur français Ibrahima Konaté, estimant qu’il portait la responsabilité du premier but, inscrit par Désiré Doué dès la 11^e minute.

À lire aussi : Slott justifie l’absence de Salah face à Paris : « Nous voulions rester en vie »

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« Il (Konaté) aurait pu être plus solide face à Doué... mais il est clair que le Paris Saint-Germain les a déconcentrés », a déclaré Gerrard sur la chaîne TNT Sports.

Revenant sur l’action, il a confié à Mirror : « Konaté aurait dû mieux gérer son duel. Regardez notre défense aujourd’hui, elle est totalement désorganisée. »

Il a poursuivi : « Une fois de plus, ils (les joueurs du PSG) arrivent vite sur le ballon et sont nombreux. Ils ne restent pas les bras croisés, mais se déplacent autour du ballon. »

Interrogé sur l’action du gardien Mamardashvili, Gérard a estimé qu’il aurait pu se positionner plus près de sa ligne pour peut-être repousser le ballon avant qu’il ne franchisse la ligne.

Selon l’ancien international, le gardien géorgien était trop avancé : « Il aurait sans doute dû être un peu plus en retrait ; il n’avait aucune raison d’être à cette hauteur. »

Il conclut : « C’est regrettable et peut-être un peu dur, mais en changeant d’angle d’analyse, on peut estimer qu’il aurait pu rester un peu plus en retrait. Il aurait alors pu dévier le ballon au-dessus de la barre transversale. »

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