Il semble que le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite, vive une forme de contradiction entre ce qu'il déclare devant les médias et ce qu'il propose sur le terrain. Entre les déclarations catégoriques dans lesquelles il affirme disposer de tous les pouvoirs, et les décisions techniques qu'il prend en match, les points d'interrogation se multiplient au sujet de la personnalité de l'entraîneur et de sa capacité à imposer ses convictions loin des pressions du public.

L'équipe d'Arabie saoudite traverse une phase difficile qui exige de rectifier le tir et de retrouver la confiance, après le recul des résultats et du niveau de jeu ces derniers temps. C'est ce qui a conduit les supporters à placer leurs espoirs en Donis, qui a pris ses fonctions il y a quelques mois seulement, dans l'espoir qu'il remette l'Arabie saoudite sur le bon chemin et lui donne une identité technique claire, à la hauteur des talents que compte le football saoudien.

Des promesses trompeuses

Depuis sa prise de fonction, le technicien grec a parlé avec assurance de sa capacité à redonner à la sélection un football offensif, affirmant que l'Arabie saoudite possédait de nombreux talents capables d'offrir des prestations remarquables. Mais ces promesses se sont vite heurtées à une tout autre réalité, après une prestation terne de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde, transformant la confiance qui avait accompagné le début de sa mission en interrogations sur sa capacité à mettre en œuvre ses idées techniques.

Les résultats de l'équipe d'Arabie saoudite au Mondial n'ont fait qu'accentuer les critiques, après une défaite face à l'Espagne sur un score de quatre buts à zéro, un match nul et vierge contre le Cap-Vert, tandis qu'elle s'est contentée d'inscrire un unique but dans les filets de l'Uruguay. Et le problème ne résidait pas seulement dans les résultats, mais s'étendait au rendement offensif limité et au manque d'efficacité, ce qui a rouvert le dossier des choix de l'entraîneur et de sa manière de gérer les matchs.

À lire aussi : 6 changements viennent embellir la composition probable de l'Arabie saoudite contre Oman

Après ces déconvenues, Donis est sorti avec des déclarations dans lesquelles il a évoqué la baisse du temps de jeu de certains joueurs avec leurs clubs, soulignant que les talents n'étaient plus ce qu'ils étaient auparavant.

Et ici surgit la question : les convictions de l'entraîneur au sujet du potentiel des joueurs ont-elles changé après le Mondial, ou ce qui s'est produit a-t-il révélé un fossé entre les promesses qu'il avait formulées au début et la réalité à laquelle il a été confronté lorsque les véritables tests ont commencé ?

Les décisions de Donis entre convictions techniques et pressions du public

Ce qui suscite la polémique autour de la personnalité de Donis n'est pas seulement les résultats de l'équipe d'Arabie saoudite, mais la manière dont il gère les critiques et les pressions qui l'entourent. L'entraîneur, qui affirme sans cesse qu'il est le décideur premier et dernier et qu'il détient tous les pouvoirs, donne parfois l'impression de revenir sur ses choix en réponse à ce qui se dit dans les tribunes et sur les réseaux sociaux, ce qui soulève des interrogations sur la constance de ses convictions techniques.

Durant la Coupe du monde, certaines de ses décisions concernant la composition et le temps de jeu des joueurs, parmi lesquels Salem Al-Dawsari, ont provoqué une vive polémique parmi les supporters, qui estimaient que certains choix ne correspondaient pas au potentiel des éléments disponibles.

Et avec la multiplication des critiques, l'entraîneur a semblé avoir du mal à distinguer sa vision technique de ce que réclamait le public, malgré ses affirmations répétées selon lesquelles ses décisions découlaient de sa propre évaluation des besoins de la sélection.

La scène s'est renouvelée avec le coup d'envoi de la Coupe du Golfe, après que Donis a été la cible de critiques à l'issue du premier match face au Koweït, malgré la réussite de l'équipe d'Arabie saoudite à engranger les trois points. La victoire sur un seul but n'a pas suffi à convaincre une partie des supporters, qui attendaient une prestation plus convaincante de l'Arabie saoudite, surtout au vu du besoin de retrouver l'identité offensive promise par l'entraîneur depuis sa prise de fonction.

Et avant la confrontation attendue face à Oman, les regards se tournent vers les changements possibles dans le onze de départ, qui pourraient atteindre six changements selon les prévisions qui circulent.

Et bien que les ajustements techniques demeurent une chose naturelle dans le football, leur timing et leur ampleur rouvrent la question : ces décisions résultent-elles d'une révision technique objective de la performance des joueurs, ou reflètent-elles une influence des critiques qui ont suivi la confrontation face au Koweït ?

Le problème ici ne réside pas dans le fait que l'entraîneur réponde à une critique ou change sa composition d'un match à l'autre, car ce sont là des choses qui relèvent de ses prérogatives naturelles, mais dans l'image qu'il donne de lui-même comme porteur d'un projet clair et décideur indépendant, alors que certains de ses agissements semblent manquer de la constance qui devrait caractériser un entraîneur à la tête d'une sélection de la stature de l'Arabie saoudite dans une phase délicate.

Par conséquent, l'équipe d'Arabie saoudite n'a pas besoin d'un entraîneur qui se contente de lancer des déclarations fortes ou d'entrer dans des joutes avec les supporters, mais d'un encadrement technique doté d'une vision claire, assumant la responsabilité de ses décisions, et capable de gérer les pressions sans perdre son équilibre.

Quant à Donis, il lui sera demandé de prouver que les changements de composition découlent de véritables convictions techniques, et que ses promesses de retrouver un football offensif ne sont pas de simples mots, mais un projet capable de se manifester sur le terrain.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».