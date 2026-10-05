Georgina s'en prend violemment au sélectionneur du Portugal

Georgina Rodriguez, l'épouse de la star portugaise Cristiano Ronaldo, a supprimé une publication partagée sur son compte des réseaux sociaux, qui contenait de vives critiques à l'encontre du sélectionneur du Portugal Jorge Jesus, dans le contexte de la crise qui a éclaté entre l'entraîneur et le capitaine de la sélection, et qui a conduit Ronaldo à quitter le rassemblement du Portugal lors de la trêve internationale.

Georgina avait partagé une publication contenant des déclarations attribuées à Sir Alex Ferguson, l'ancien entraîneur légendaire de Manchester United, qui avait précédemment dirigé Ronaldo, critiquant la manière dont Jesus a géré la star portugaise.

Il s'est toutefois avéré que les citations relayées étaient fausses et n'émanaient pas de Ferguson, avant que Georgina ne supprime la publication.

La publication supprimée contenait une phrase attribuée à Ferguson qui disait : « Si Jesus savait au fond de lui qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser, pourquoi l'a-t-il appelé ? Pour affirmer son autorité ? Ce n'est pas de l'autorité, mais de l'insécurité. »

La publication contenait également une autre phrase polémique au sujet de Jesus, dans laquelle il était écrit : « Je ne sais pas comment cet homme peut porter le nom du Christ. »

Cet incident survient en pleine tension née entre Ronaldo et Jesus, qui s'est soldée par le départ surprise du capitaine de la sélection du rassemblement du Portugal, avant que l'entraîneur ne confirme, après la victoire contre la Norvège et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, que ce qui s'était passé n'était qu'un « malentendu », ouvrant la porte à un retour de Ronaldo en sélection à l'avenir.

Edu Aguirre, un ami de Ronaldo, avait pour sa part évoqué la crise, accusant Jesus d'avoir « trahi » le capitaine de la sélection, à un moment où l'atmosphère entourant la star portugaise continue d'alimenter la polémique.