Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, s'est immiscée dans la crise qui fait rage entre la star portugaise et le sélectionneur de son pays, Jorge Jesus, en adressant une critique cinglante à ce dernier via son compte Instagram, avant de supprimer la publication quelques minutes plus tard.

Le commentaire de Georgina est intervenu hier soir, samedi, en réaction à une publication contenant une déclaration falsifiée attribuée à Sir Alex Ferguson, l'ancien entraîneur de Ronaldo à Manchester United.

La fausse déclaration dit : « Si Jorge Jesus savait au fond de lui qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser (Ronaldo), pourquoi l'a-t-il convoqué en premier lieu ? Pour prendre position ? Ce n'est pas de l'autorité, mais un manque de confiance. »

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Georgina a commenté en espagnol : « Je ne sais pas comment cet homme peut porter le nom du Christ », en allusion évidente au nom de l'entraîneur, « Jesus ». Mais elle a supprimé la publication quelques minutes plus tard, après avoir reçu de nombreuses réactions négatives.

Le journal portugais « A Bola » a précisé que la publication originale provenait de la page « Hispanic Sports Media », sans aucune source fiable confirmant l'authenticité de la déclaration attribuée à Ferguson, celle-ci n'ayant été relayée par aucun des grands médias européens.

Les origines de la crise

La crise a éclaté après la victoire du Portugal contre la Norvège (2-1), le dimanche 27 septembre en Ligue des nations, lorsque Ronaldo est resté sur le banc des remplaçants durant tout le match.

Bien que « le Don » se soit échauffé en seconde période, Jesus a décidé de ne pas le faire entrer, alors qu'il avait d'abord prévu de le faire en raison de la prestation de Gonçalo Ramos.

La tension est montée dans les jours suivants, la star d'Al-Nassr s'étant absentée d'une séance d'entraînement à Malmö, en Suède, ce qui a conduit le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, à se rendre plus tôt que prévu au rassemblement de la sélection.

La crise a atteint son paroxysme le 30 septembre, lorsque Ronaldo a annoncé qu'il quittait le rassemblement de la sélection à Copenhague, à la suite de la conférence de presse de Jesus avant le match contre le Danemark et après un entretien avec le président de la Fédération. L'ancienne star du Real Madrid a écrit sur Instagram : « Le moment venu, je dirai la vérité à tous les Portugais. »

Il convient de rappeler que Jesus avait déjà entraîné Ronaldo à Al-Nassr. La sélection portugaise retrouve la Norvège ce dimanche soir à Porto, en l'absence de son capitaine historique.



