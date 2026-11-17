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Boum boum : Robinho Junior marque 2 buts en l’espace de 3 minutes avec le Brésil des moins de 20 ans.

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L’attaquant du Genoa inscrit les cinquième (d’une tête à la 56e minute) et sixième buts (d’une frappe croisée du gauche à ras de terre depuis l’entrée de la surface de réparation à la 58e minute) lors de la victoire 9-0 en amical contre les moins de 20 ans du Pérou.

Les autres buts ont été marqués par Andrey (triplé), Matheos Ferreira, Jhuan Nunes et Yuri Leles ainsi que par un but contre son camp de Perede.

Le match, disputé à l’Estadio Estadual Jornalista Edgar Proença (plus connu sous le nom de Mangueirao ou d’Estadio Olimpico do Pará) à Belem, au Brésil, est le dernier test de l’équipe entraînée par Paulo Victor avant le Championnat sud-américain des moins de 20 ans, prévu en janvier 2027 en Colombie. Le Brésil, déjà en tête du palmarès avec 13 titres, tentera d’être sacré pour la 14e fois de son histoire.

Quant à Robinho Junior, fils de footballeur né en 2007 et qui fêtera ses 19 ans le 17 décembre prochain, il a quitté Santos pour le Genoa le dernier jour du mercato estival, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 8 millions d’euros.

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L’entraîneur Daniele De Rossi l’a fait débuter en équipe première le 17 octobre dernier sur le terrain de la Roma. Il est entré en jeu à sept minutes de la 90e minute à la place de son compatriote Junior Messias, alors que la Roma menait 2-0 grâce à des buts de l’attaquant argentin Santiago Castro à la 50e minute et du joueur de couloir italien Emanuele Lulli à la 68e.

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Avec l’équipe Primavera entraînée par Domenico Criscito, Robinho a marqué 3 buts jusqu’à présent en 5 apparitions : un doublé et un but accompagné d’une passe décisive lors des victoires 3-1 contre l’Atalanta et la Juventus, respectivement.

Ce matin, avec un coup d’envoi à 11 heures, heure italienne, l’équipe première du Brésil retrouve le terrain à Singapour, cette fois contre le pays hôte, toujours en amical, trois jours après sa défaite 3-2 face au Japon malgré le doublé de Vinicius, qui avait répondu aux buts de Kubo et Nakamura.

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À cette occasion, le sélectionneur italien Carlo Ancelotti (de nouveau critiqué par Romario, ancien grand attaquant brésilien) avait été expulsé du banc pour protestation, tout comme l’attaquant du FC Barcelone Raphinha, après le but décisif inscrit par Sakamoto à la 91e minute.

Les latéraux de l’Inter et de la Roma, Carlos Augusto et Wesley Franca, avaient également été titulaires, ce dernier étant remplacé par Vanderson à la 78e minute.

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Aujourd’hui, en revanche, ils débutent sur le banc, tandis que le gardien du Torino, Lucas Perri, est titulaire. Ancelotti aligne le trio d’attaque Estevao-Endrick-Vinicius.