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Le défenseur danois Andreas Christensen est devenu un véritable casse-tête pour le FC Barcelone. Personne ne remet en cause ses qualités footballistiques, mais ses pépins physiques à répétition commencent à constituer un sérieux handicap.

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Selon le journal Sport, Christensen affiche un niveau exceptionnel lorsqu'il est disponible, mais ses blessures empêchent l'entraîneur Hansi Flick de lui offrir la continuité nécessaire.

Sa dernière rechute en date, des douleurs au mollet gauche, l'a de nouveau éloigné des terrains.

Les chiffres expliquent pourquoi le Barça continue de faire confiance à Andreas Christensen. Selon le média danois Campo, Christensen figurait début octobre en tête du classement des joueurs les plus précis à la passe dans les cinq grands championnats européens, parmi ceux ayant disputé au moins 200 minutes.

Son pourcentage est exceptionnel, avec 97,4 % de passes réussies, un chiffre qui reflète sa grande qualité technique et sa capacité à participer à la construction du jeu depuis l'arrière.

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En outre, Christensen avait pris part à 4 des 7 premiers matchs du club catalan cette saison, une régularité qui incitait à l'optimisme.

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Mais une blessure musculaire contractée en septembre dernier a freiné sa progression. Il a fait son retour sur les terrains le 8 novembre face à l'Atlético de Madrid, disputant une demi-heure, avant de subir une nouvelle rechute deux semaines plus tard seulement.

Flick ne doute pas de la qualité de Christensen

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Le technicien allemand sait quel potentiel il a à sa disposition. Il a récemment déclaré : « Quand Christensen est au top physiquement, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. »

Une déclaration qui résume parfaitement le paradoxe entourant le joueur : il possède les qualités qui en font un élément indispensable, mais il ne parvient pas à préserver son intégrité physique.

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L'inquiétude ne se limite pas au Barça, elle s'étend aussi au Danemark. Brian Riemer, sélectionneur du Danemark, a révélé à quel point le joueur avait été affecté après avoir de nouveau manqué le rassemblement international.

« J'ai presque eu un homme en pleurs au téléphone. Il était très frustré et très contrarié par cette situation », a confié Riemer.

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Riemer a même annoncé son intention de se rendre à Barcelone pour rencontrer Hansi Flick et élaborer un plan permettant au défenseur de retrouver définitivement la forme.

« Nous voulons tous atteindre le même objectif. Il ne s'agit pas de rendre Christensen capable de jouer 20 minutes contre la Norvège, mais de le récupérer pour qu'il redevienne un élément important de notre sélection nationale sur la durée », a-t-il expliqué.

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Un problème qui pèse sur la planification de l'avenir

Le contrat de Christensen avec le Barça court jusqu'en juin 2028, mais ses problèmes physiques affectent les plans sportifs du club.

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Le club envisage de renforcer sa défense, et l'incapacité du défenseur danois à s'inscrire dans la durée accroît la nécessité de disposer de solutions de rechange fiables.

Le dilemme est désormais clair : Christensen possède la qualité et l'expérience, ainsi que des statistiques qui le placent parmi les défenseurs les plus efficaces balle au pied. Mais Flick a besoin de plus que du talent : il lui faut des joueurs disponibles et capables de jouer régulièrement. Et c'est précisément l'obstacle que le défenseur danois n'arrive toujours pas à surmonter.