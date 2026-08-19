Lutsharel Geertruida a réagi aux rumeurs sur son transfert au PSV ; le défenseur des Pays-Bas l’a fait sous une publication Instagram de Quinten Timber.

Mardi, Fabrizio Romano a indiqué que Geertruida souhaitait rejoindre le PSV. Le club d’Eindhoven est tout proche d’un accord avec le RB Leipzig pour un prêt avec option d’achat de quinze millions d’euros.

Geertruida, qui a disputé plus de deux cents matches avec Feyenoord, est vivement pris à partie sur les réseaux sociaux par des supporters déçus du club de Rotterdam.

Sous une publication de Quinten Timber, à laquelle Geertruida a réagi, il est attaqué. Quand Timber prend la défense de son ami, il se fait lui aussi reprendre. « Des rats entre eux, hein ? »

Finalement, Geertruida se mêle lui-même aux réactions sous la publication de Timber. Il répond au commentaire ci-dessus par : « Gangster d’internet, tu parles trop, la vraie vérité sortira bientôt. »

Sous la dernière publication de Geertruida également, les réactions sur son transfert se multiplient. Les fans de Feyenoord publient très souvent l’emoji du serpent.