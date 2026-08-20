Geertruida boucle son transfert au PSV : l’option d’achat plus basse que prévu

Le transfert de Lutsharel Geertruida est enfin bouclé, rapportent De Telegraaf, Mounir Boualin et Rik Elfrink ce jeudi soir. Boualin évoque également une indemnité de transfert inférieure à ce qui était envisagé. De Telegraaf sait aussi quel numéro de maillot il portera.

Jeudi après-midi, Geertruida se trouvait à Eindhoven pour sa visite médicale au PSV. Malgré le fait qu’il l’ait passée avec succès, il ne pouvait pas encore signer.

Selon plusieurs médias, cela s’expliquait par le fait que le conseil de surveillance du RB Leipzig n’avait pas encore donné son feu vert à l’opération. C’est désormais chose faite.

Le PSV et Leipzig avaient déjà trouvé mardi un accord de principe sur une formule de prêt d’une saison avec option d’achat. Le club d’Eindhoven débourserait au total environ six millions d’euros pour la période de prêt, ce qui permettrait à Leipzig de retirer de sa masse salariale l’intégralité du salaire de Geertruida pour la saison à venir.

Boualin écrit désormais que l’option d’achat est encore plus basse : seulement 12,5 millions d’euros. De Telegraaf indique que Geertruida jouera avec le numéro 2 au PSV.

Le PSV voit en Geertruida la solution souhaitée au poste laissé vacant après la grave blessure au genou de Jerdy Schouten. La direction technique l’estime adapté au football de l’entraîneur Peter Bosz, car il est à l’aise avec le ballon, peut défendre avec beaucoup d’espace dans son dos et se montre solide dans les duels.

Geertruida suscitait auparavant de l’intérêt dans plusieurs pays, et Feyenoord comme l’Ajax s’étaient aussi renseignés sur sa situation, mais l’international néerlandais a donné sa préférence au PSV.