Gavi : les déclarations de Mourinho me plaisent, et Flick est très allemand

Gavi, le joueur du Barça, a exprimé son admiration pour la personnalité du Portugais José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, soulignant qu'il prenait plaisir à affronter les entraîneurs dotés d'une personnalité forte et enthousiaste, dans des déclarations à la chaîne "ESPN" avant d'affronter le Real Madrid dans le Clasico, demain dimanche sur la pelouse du Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée de la Liga.

En réponse à une question sur le fait de savoir si les déclarations de Mourinho l'agaçaient, Gavi a répondu : « Non, franchement, j'aime bien quand il parle. J'aime ce genre d'entraîneurs. »

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Et lorsqu'on lui a demandé s'il faisait référence aux entraîneurs à la personnalité enthousiaste et forte, il a répondu : « Oui, j'aime ce genre d'entraîneurs, et j'aime aussi affronter Mourinho en tant qu'adversaire. Je le respecte énormément, donc ses déclarations ne me dérangent absolument pas. »

« Très allemand »

À propos de la méthode de Hansi Flick, le directeur technique du club catalan, dans sa manière de gérer les joueurs avant les grands matches, Gavi a déclaré : « Flick est très affecté lorsque les choses ne se déroulent pas selon le plan établi pour l'équipe. Par exemple, quand nous avons été contraints de rester à Séville à cause des conditions météorologiques, il était extrêmement contrarié, parce qu'il est très allemand sur ce point et qu'il n'aime pas que les choses sortent du plan prévu. »

Il a ajouté : « Il se soucie beaucoup des joueurs, et il veut toujours que tout le monde soit prêt à 100 %, et que chacun bénéficie des soins et du repos nécessaires. Comme il l'a dit ces derniers jours, nous avons souffert d'une grande fatigue physique et mentale, mais nous devons nous y adapter, car nous enchaînons des matches à de courts intervalles, et c'est la nature du football et de la saison. »

Le milieu de terrain espagnol a poursuivi : « Je pense que ce qui l'affecte le plus (Flick), c'est que les joueurs n'aient pas suffisamment de repos. »



