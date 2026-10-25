Gavi, le joueur du Barça, a affirmé sa volonté de se battre de toutes ses forces face au Real Madrid, lors du Clasico attendu au Camp Nou, insistant sur le fait que l'absence de Vinicius Junior et de Dani Ceballos n'affectera pas sa motivation pour cette rencontre.

Rappelons que les Clasicos ont toujours connu des moments de tension, et Gavi fait partie des joueurs qui apprécient ce genre de confrontations et n'hésitent pas à défendre leurs coéquipiers.

Le milieu de terrain espagnol a connu de nombreux différends avec les joueurs du Real Madrid, et les accrochages se répètent également avec Vinicius Junior, mais cette rencontre ne connaîtra pas de nouveaux affrontements entre eux en raison de l'absence du joueur brésilien.

Gavi s'était également accroché auparavant avec son compatriote Dani Ceballos, qui a quitté le Real Madrid pour le Real Betis.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Gavi a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « ESPN » : « Le match sera-t-il moins palpitant en l'absence de Vinicius et de Ceballos ? Cela m'est égal. C'est le Real Madrid, et je me battrai de toutes mes forces, peu importe les joueurs présents sur le terrain. Il peut y avoir des joueurs que j'apprécie plus que d'autres, ou que je n'apprécie pas, mais je ne considère personne comme mon ami sur le terrain. »

Le joueur du Barça a ajouté : « Tout ce que je souhaite, c'est offrir aux supporters la victoire qu'ils méritent dans le Clasico. »