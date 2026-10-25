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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Gavi : l'absence de Vinicius ne m'intéresse pas, et je n'ai pas d'amis lors du Clasico

Vinicius Junior
Gavi
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
D. Ceballos
Brésil
Espagne

Déclaration fracassante avant le choc

Gavi, le joueur du Barça, a affirmé sa volonté de se battre de toutes ses forces face au Real Madrid, lors du Clasico attendu au Camp Nou, insistant sur le fait que l'absence de Vinicius Junior et de Dani Ceballos n'affectera pas sa motivation pour cette rencontre.

Rappelons que les Clasicos ont toujours connu des moments de tension, et Gavi fait partie des joueurs qui apprécient ce genre de confrontations et n'hésitent pas à défendre leurs coéquipiers.

Le milieu de terrain espagnol a connu de nombreux différends avec les joueurs du Real Madrid, et les accrochages se répètent également avec Vinicius Junior, mais cette rencontre ne connaîtra pas de nouveaux affrontements entre eux en raison de l'absence du joueur brésilien.

Gavi s'était également accroché auparavant avec son compatriote Dani Ceballos, qui a quitté le Real Madrid pour le Real Betis.

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25 oct. 2026

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Gavi a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « ESPN » : « Le match sera-t-il moins palpitant en l'absence de Vinicius et de Ceballos ? Cela m'est égal. C'est le Real Madrid, et je me battrai de toutes mes forces, peu importe les joueurs présents sur le terrain. Il peut y avoir des joueurs que j'apprécie plus que d'autres, ou que je n'apprécie pas, mais je ne considère personne comme mon ami sur le terrain. »

Le joueur du Barça a ajouté : « Tout ce que je souhaite, c'est offrir aux supporters la victoire qu'ils méritent dans le Clasico. »

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