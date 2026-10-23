Gavi, le milieu de terrain du Barça, a mis en lumière le Clásico, lorsque le Barça recevra son rival traditionnel, le Real Madrid, dimanche prochain, dans le sommet des rencontres de la dixième journée de Liga.

Le Barça aborde ce match avec un bilan parfait en Liga, avec neuf victoires lors de ses neuf premières rencontres, pour occuper la tête du classement avec un sans-faute et un total de 27 points, tandis que le Real Madrid se situe à la troisième place avec 21 points.

Lors de la journée média du FC Barcelone, Gavi a affirmé, dans des propos rapportés par le journal "Mundo Deportivo", qu'il aimait "aller à la guerre lors des Clásicos", insistant sur la grande valeur des trois points lors du Clásico de dimanche.

Gavi a poursuivi ses propos en déclarant : "La philosophie de l'entraîneur (Hansi Flick) est très importante, et il est essentiel que les joueurs comprennent clairement ce qu'ils doivent faire dans les matchs, mais je suis du genre de joueurs qui prennent réellement du plaisir à aller à la guerre lors du Clásico."

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À cet égard, il n'a aucun doute sur le fait que l'équipe donnera tout ce qu'elle a dès le début, ajoutant : "Nous sommes tous des supporters du Barça, et nous voulons toujours battre le Real Madrid à chaque fois."

La jeune star a exprimé sa certitude que la confrontation "sera un match formidable pour les supporters", soulignant que "le plus important pour nous est de récolter les trois points, quel qu'en soit le prix."