Gattuso parle du "blocage mental" d'Higuain avec l'AC Milan

Gonzalo Higuain estime que son entraîneur a toujours cru en lui depuis qu'il a rejoint l'AC Milan, l'été dernier.

Gonzalo Higuain n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 28 octobre, mais a été décisif et buteur lors de la victoire de l'AC Milan contre SPAL, samedi soir (2-1).



"C’était un but important et trois points fondamentaux après tout ceux que nous avions perdu avant, mais nous pouvons maintenant nous reposer avec nos familles", a déclaré l’attaquant à DAZN.



Juste avant le but, l'international argentin avait été sifflé par le public de San Siro en raison de sa performance, alimentant du même coup les rumeurs faisant état d'un possible départ vers Chelsea. Le joueur ne s'est pas montré surpris.



“C’est naturel que les fans attendent plus de moi. Je suis venu à Milan parce que le projet ici m'a convaincu et je veux continuer comme ça. Gattuso m'a toujours soutenu et a surtout été honnête. Ce but est pour lui. "



"Maintenant, nous avons la Supercoppa, c'est le premier trophée de la saison et nous voulons gagner", a commenté Higuain, au sujet de la finale contre la Juventus Turin, le 16 janvier prochain.

Gattuso espère que le "blocage mental" d'Higuain est derrière lui

Gennaro Gattuso, au micro de DAZN, a évidemment parlé du cas de son attaquant, en espérant que ce but sera pour lui un vrai déclic. "Il vit pour le but, a toujours été un tireur et a donc vraiment lutté pour faire face à cette période négative. La défaite face à la Juventus, avec le penalty (manqué par Higuain, ndlr) et le carton rouge, fut un coup terrible pour lui.

Arsenal, Unai Emery voulait Mohamed Salah au PSG

Brésil - PSG : Neymar affiche ses ambitions pour 2019

Records à battre, règles et dates, tout savoir sur le mercato d'hiver en France et en Europe

Higuain a besoin de retrouver cette cohérence et cette précision dans sa finition, car il a toujours eu ces éléments. Il nous a manqué et nous espérons que cela a également brisé ce blocage mental", a commenté le coach de l'AC Milan.