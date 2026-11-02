Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de la Roma, a affirmé que son équipe aborderait le match face à Manchester United comme si celui-ci était à son meilleur niveau, malgré les résultats en baisse que traverse le club anglais.

Gasperini a par ailleurs reconnu que son équipe souffrait d'un manque d'options au milieu de terrain, avant le choc attendu contre Manchester United, demain mardi, sur la pelouse d'Old Trafford, dans le cadre de la Ligue des champions.

Selon le quotidien italien « Corriere dello Sport », Gasperini s'est exprimé lors de la conférence de presse qu'il a tenue à Manchester avant la rencontre. La Roma aborde ce match avec le moral au beau fixe, après avoir signé une large victoire sur l'Udinese sur le score de 5-2, samedi dernier, pour grimper à la troisième place à un point du leader.

De son côté, Manchester United s'est incliné face à Chelsea deux buts à zéro le même jour, ce qui a accru la pression sur son entraîneur Michael Carrick.

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Gasperini a déclaré : « Ils traversent une période difficile sur le plan des résultats en championnat, mais nous ne pouvons pas nous laisser déconcentrer par cela. Manchester United reste une équipe forte, qui compte des joueurs d'un niveau exceptionnel, et l'ambiance dans son stade est électrique et difficile. Nous préparons ce match comme si nous allions affronter la meilleure version de Manchester United. »

Interrogé sur le fait de savoir si le stade d'Old Trafford méritait le surnom de « théâtre des rêves », il a répondu : « Chacun a le droit de rêver. J'essaie que mes rêves soient réalisables rapidement, à commencer par demain, dans ce stade magnifique qui jouit d'une renommée mondiale. J'espère que cela se concrétisera. »

Gasperini est privé des services de Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala et Manu Koné, tandis que l'équipe a eu recours à plusieurs joueurs de l'équipe des jeunes au cours du week-end pour compléter son effectif.

L'entraîneur de la Roma a expliqué : « Nous sommes privés de Pellegrini, Dybala et Koné à des postes proches, c'est pourquoi nous essayons de nous adapter à la situation par moments. Nous avons Castro comme option de remplacement aux côtés de Malinin, mais nous souffrons d'un manque au milieu de terrain. J'espère que ce ne sera qu'une phase passagère. »

Il a ajouté : « Nous avons disputé les sept derniers matchs dans des conditions extrêmement difficiles, mais nous avons toujours eu des joueurs bien préparés, qui ont su retrouver la forme rapidement. Quant à Mora, il va bien, et les 17 joueurs dont nous disposons sont tous prêts. Nous espérons récupérer tous les joueurs après la trêve internationale, mais cette semaine représente un défi difficile. »

Gasperini a également fait l'éloge des joueurs de couloir de son équipe, en déclarant : « Wesley ? Il livre lui aussi de très bonnes performances à ce poste. Il était indispensable que Molina ait l'occasion de jouer, et Rensch a par ailleurs réalisé une très bonne prestation. Ce poste leur demande beaucoup d'énergie, car ils parcourent de grandes distances grâce à leurs accélérations et à leur vitesse. »

Au sujet de la difficulté d'atteindre la performance parfaite, il a dit : « La perfection n'existe pas, que ce soit pour les grandes équipes ou pour nous. Notre force réside dans le fait que nous essayons toujours de progresser. Nous connaissons nos possibilités et nos caractéristiques, mais nous sommes aussi conscients de notre capacité à offrir une meilleure prestation dans certaines situations. »

Commentant la période difficile que traverse Michael Carrick, et le fait de savoir si elle ressemblait à sa propre et brève expérience à l'Inter Milan en 2011, Gasperini a dit : « Chaque cas est différent de l'autre. Je ne connais pas précisément les détails de la situation de Manchester United, mais je sais qu'il possède des joueurs forts. On peut traverser une période de souffrance, mais on parvient ensuite à retrouver son équilibre et à repartir de l'avant. J'espère que cela se produira à partir d'après-demain ! »

Au sujet de la comparaison entre sa situation actuelle et son expérience à l'Inter Milan, il a ajouté : « Je n'y suis pas resté longtemps du tout, puisque je n'ai disputé que trois matchs, c'est pourquoi je ne vois pas matière à comparaison. »