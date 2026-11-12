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Gary Neville, légende de Manchester United, a exhorté Mauricio Pochettino à refuser d'entraîner Manchester United, sauf si une seule condition est remplie.

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Manchester United a annoncé, ce jeudi, le départ de Michael Carrick de son poste d'entraîneur de l'équipe, après le début décevant des Red Devils cette saison, confirmant sa volonté de nommer un nouvel entraîneur permanent dans les plus brefs délais, dans un contexte de rumeurs faisant état d'un accord avec l'Argentin Mauricio Pochettino.

L'ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea se trouve actuellement avec la sélection américaine, et Manchester United devra payer 7,5 millions de livres sterling pour résilier son contrat.

Selon les informations rapportées, Manchester United est parvenu à un accord verbal avec Pochettino pour qu'il devienne son prochain entraîneur.

Mais la légende de Manchester United, Gary Neville, l'a mis en garde contre la prise de ce poste si les dirigeants ne peuvent pas lui garantir un soutien sur le marché des transferts.

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Neville a déclaré à la plateforme «The Overlap» dans l'émission «Stick to Football» : «Si j'étais à la place de Mauricio Pochettino en ce moment, je me protégerais littéralement au maximum.»

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Il a poursuivi : «Il le fera contre une prime. Alors, mentionnez cela dans votre contrat. Mais deuxièmement, il a besoin de deux défenseurs en janvier prochain.»

Il a ajouté : «Il doit insister pour obtenir deux défenseurs en janvier. Il doit insister pour obtenir un budget l'été prochain, et il doit insister pour obtenir un budget ultérieur. Ils doivent le lui accorder, sinon il ne devrait pas accepter le poste.»

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«La pire défense de Premier League»

Neville a enchaîné : «De l'argent a été dépensé au milieu de terrain, et ils doivent se procurer de bons défenseurs.»

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Il a continué : «Je veux dire, regardez la ligne de quatre défenseurs avec laquelle il a terminé le match dimanche, elle était composée de Dalot au poste d'arrière gauche, de Noussair Mazraoui au poste d'arrière droit, de Leny Yoro et d'Ayden Heaven.»

Il a souligné : «C'est peut-être la pire ligne de quatre défenseurs de Premier League. Je ne connais pas de ligne de quatre défenseurs pire que celle-là en Premier League actuellement si vous regardez les matchs.»

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Il a ajouté : «Je n'arrive pas à croire que Manchester United se soit retrouvé avec cette ligne de quatre défenseurs.»

Des résultats catastrophiques pour Manchester United

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Manchester United a reculé dans les trois dernières places après être revenu à deux reprises d'un retard de deux buts face à Aston Villa dimanche.

Ils ont prolongé leur série de matchs sans la moindre victoire à huit rencontres, leurs trois seuls points obtenus l'ayant été contre Ipswich en août.

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Leur série de résultats catastrophiques a également vu leur défaite 4-1 face à Côme et 3-0 à domicile face à Bournemouth.

Les dirigeants de United voulaient limoger Carrick après ces deux résultats catastrophiques, mais ils ont choisi d'attendre la trêve internationale de cette semaine.

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Et après ce long délai avant de le limoger, ils ont pris le risque de devoir nommer un entraîneur intérimaire pour leur match contre leur rival Liverpool le 22 novembre.

Pochettino doit diriger la sélection des États-Unis lors des matchs aller et retour des quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti, avant de rejoindre United si l'opération est officialisée.