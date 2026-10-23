Joan Garcia, le gardien de but du Barça, tourne son regard vers le Clasico attendu face au Real Madrid dimanche prochain, où il aborde la rencontre avec un moral élevé puisqu'il n'a encore jamais connu la défaite face aux Merengue.

Il s'agit de la troisième confrontation de Garcia face au club madrilène sous le maillot du Barça, après la finale de la Supercoupe d'Espagne la saison dernière, qui s'est conclue par une victoire de son équipe sur le score de trois buts à deux, et le dernier match de championnat, remporté deux buts à zéro, qui a offert le titre de Liga au club catalan.

Le gardien du Barça a participé à la journée médiatique ouverte qui précède la confrontation face à la formation de l'entraîneur José Mourinho, où il a adressé un message empreint de confiance et d'ambition dans des déclarations accordées à la chaîne officielle du club. Après la récente défaite face au Paris Saint-Germain, le gardien a affirmé que l'équipe avait tourné la page et qu'elle était désormais prête à disputer l'un des matchs les plus difficiles et les plus importants de la saison.

Garcia a déclaré, selon les propos rapportés par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » : « Nous sommes en bonne forme et nous attendons avec impatience le match de dimanche », reconnaissant que la défaite à Paris n'était pas prévue dans les plans de l'équipe.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Garcia a expliqué : « Nous voulions gagner à Paris, c'était un match difficile, mais le bon côté de disputer un match tous les trois jours, c'est la capacité à se reconcentrer rapidement sur la rencontre suivante. »

Malgré le résultat du match, Garcia a salué « l'esprit de compétition » affiché par le Barça face au champion d'Europe, soulignant l'occasion de tirer « des conclusions positives du match pour apprendre et corriger les erreurs ».

Le gardien a relativisé l'importance de porter un coup décisif dans la course au titre de championnat d'Espagne à ce stade précoce de la saison. Et bien que la confrontation face au Real Madrid revête toujours un caractère particulier, surtout alors que le Barça compte actuellement une avance de six points sur son rival traditionnel, Garcia a tenu à rappeler à tous que le chemin est encore long. Il a déclaré : « Les titres ne se décident pas au mois d'octobre, et ce serait une erreur de croire que nous avons déjà réglé la question ; nous respectons notre adversaire et nous attendons avec impatience de livrer un grand match et de remporter le Clasico sur notre terrain. »

Sur le plan individuel, Garcia a adressé des mots d'éloge à son homologue belge Thibaut Courtois, qu'il considère comme « l'un des meilleurs gardiens de but au monde ». Le gardien du Barça a toutefois préféré se concentrer sur la performance collective de l'équipe plutôt que sur les duels individuels entre stars, insistant : « Dimanche, c'est une confrontation entre le Barça et le Real, pas Courtois contre Joan ni Mbappé contre Lamine. »

Garcia s'attend à une confrontation très dangereuse face au Real Madrid, notamment au vu de leur puissance offensive percutante avec la présence de joueurs comme Kylian Mbappé, Yan Diomande, Arda Güler et Jude Bellingham, mais il a dans le même temps une confiance totale dans le style de jeu du Barça. Le gardien a ajouté : « Ils peuvent faire beaucoup de dégâts sur le front de l'attaque, mais ce sont le genre de matchs que nous préférons, et nous savons aussi ce que nous voulons faire et comment nous allons jouer. »

Au-delà de l'ambiance du Clasico, Joan a affirmé le potentiel du Barça pour l'ensemble de la saison, en tant qu'équipe nourrissant des ambitions dans les trois compétitions. Il a expliqué que les apports des nouvelles recrues et la performance collective de l'équipe, qui s'est soldée par une seule défaite en 12 matchs officiels et un parcours parfait en championnat, incitent à l'optimisme, tout en insistant sur le fait que la régularité est la véritable clé. Il l'a expliqué ainsi : « Je suis heureux de l'équipe et de la manière dont nous jouons, et le plus important est de maintenir ce niveau. »

L'objectif de l'équipe reste de jouer tous les titres jusqu'au dernier souffle. Garcia a déclaré : « Nous avons une équipe capable de tout gagner, et nous avons montré notre capacité à rivaliser face à n'importe quelle équipe ; notre objectif est d'être présents avec force dans chaque compétition jusqu'au coup de sifflet final. »

À cet égard, le gardien a placé la Ligue des champions au même niveau d'ambition que le championnat d'Espagne et la Coupe du Roi, ajoutant : « Nous avons l'effectif adapté aux trois compétitions, et c'est là l'objectif premier : croire en nous, travailler dur et chercher à y parvenir. »