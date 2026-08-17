Galli répond à Maldini : « Il ne s’est jamais vraiment occupé du centre de formation »

La phrase de Paolo Maldini sur le centre de formation du Milan n’est pas passée inaperçue auprès de Filippo Galli. Dans l’interview accordée au Corriere della Sera , l’ancien capitaine de l’AC Milan avait justement cité l’expérience de ses fils Christian et Daniel comme exemple des problèmes du football italien : « Dans les équipes de jeunes du Milan, on ne parle que de tactique ; si un garçon a du talent, c’est un problème. »









Des propos qui interpellent directement Galli, responsable du centre de formation de l’AC Milan de 2009 à 2018 et pendant des années coéquipier de Maldini au Milan. Sur le blog « La complessità del calcio », l’ancien défenseur a répondu : « Ces affirmations me concernent directement », en précisant que ce parcours avait été construit par tout un groupe de travail, notamment grâce à une collaboration avec l’Università Cattolica.

















Le point central concerne justement Daniel Maldini. Galli rappelle que le fils de Paolo, aujourd’hui à Cagliari, est passé par le centre de formation lors d’une phase de maturation physique plus lente que celle de ses coéquipiers. Une condition qui aurait pu le pénaliser si l’objectif avait été uniquement de gagner tout de suite. L’AC Milan, soutient en revanche Galli, a choisi de l’attendre : « Le talent était reconnu, protégé et accompagné. »





« Je n’arrive pas à m’expliquer comment la même leçon, appliquée à un centre de formation, peut soudainement devenir “trop de tactique”. Maldini ne s’est jamais vraiment occupé du centre de formation. »