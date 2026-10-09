Galatasaray est parvenu à arracher les trois points sur le fil contre Kasimpasa. À la pause, tout allait bien et le club menait logiquement 1-0 grâce à Abdülkerim Bardakci. Après le repos, tout a semblé tourner au vinaigre lorsque Lucas Torreira a reçu un carton rouge et que l’égalisation de Jesuran Rak-Sakyi est rapidement devenue réalité. À la 90e minute, Baris Alper Yilmaz a finalement provoqué une immense explosion de joie chez un Galatasaray réduit à dix. Mario Lemina a mis la cerise sur le gâteau dans le temps additionnel : 3-1.

À Galatasaray, l’attaquant vedette Osimhen a débuté sur le banc. Le Nigérian a été remplacé devant par Deniz Gül. Leroy Sané a lui aussi commencé comme remplaçant, tandis que Rafael Leão, entre autres, et l’ex-Ajacide Davinson Sánchez figuraient sur la feuille de match.

Galatasaray a dominé la première période, s’est créé les occasions nécessaires et a très peu laissé passer derrière. Kasimpasa semblait donc se diriger vers la pause sur un score de 0-0, avant que le 1-0 ne tombe quand même. Abdülkerim a marqué de la tête sur un centre millimétré d’Aleksey Batrakov.

Peu après cette ouverture du score, Galatasaray a dû poursuivre à dix, après que Torreira a stoppé irrégulièrement un joueur parti au but et a été renvoyé aux vestiaires avec un carton rouge direct.

Lemina et Eren Elmali ont été envoyés immédiatement sur la pelouse côté Galatasaray pour remettre de l’ordre défensivement, mais à peine une minute plus tard, l’égalisation était affichée au tableau.

Un corner de Kerim Demirbay n’a d’abord rien donné, jusqu’à ce que le ballon repoussé arrive soudainement dans les pieds de Rak-Sakyi. Le Ghanéen a conclu d’une frappe haute : 1-1.

La perte de points se profilait, mais à la 90e minute, Baris a finalement redonné l’avantage aux siens. L’attaquant a récupéré le ballon après une défense calamiteuse de Kasimpasa et a marqué du gauche : 2-1. Le remplaçant Lemina a même porté le score à 3-1 au plus profond du temps additionnel.

Grâce à cette victoire arrachée de haute lutte, Galatasaray occupe la tête avec seize points, même si Amedspor peut repasser devant le club stambouliote en cas de victoire samedi sur la pelouse de Gençlerbirligi.







