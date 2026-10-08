Galatasaray a entamé sa préparation en vue de recevoir Barcelone, mardi prochain à Istanbul, dans le cadre de la Ligue des champions.

Le journal Sport a rapporté que Galatasaray a reçu une bonne nouvelle, à savoir le retour de sa vedette Victor Osimhen, qui a repris le travail partiellement avec le groupe, après plusieurs semaines d'absence en raison d'une blessure aux adducteurs.

Le retour d'Osimhen constitue un pas en avant et ouvre la porte à une possible participation face à Barcelone.

Le match contre Kasımpaşa, vendredi soir, sera la dernière occasion pour Galatasaray d'évaluer l'état de ses joueurs avant le choc contre Barcelone.

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Osimhen a pris part à une partie des entraînements, avant de poursuivre le travail de manière individuelle. Galatasaray gère sa convalescence avec prudence et doit encore décider si sa vedette disputera quelques minutes face à Kasımpaşa ou si elle sera directement préservée pour le match contre Barcelone.

Des évolutions positives sont également à noter dans le cas de Wilfried Singo, qui poursuit lui aussi le travail individuel avant un retour complet aux entraînements collectifs.

Galatasaray jouera vendredi soir, tandis que Barcelone disputera son match de Liga face à Getafe le samedi. Le club turc bénéficiera ainsi d'un jour de repos supplémentaire avant la rencontre de Ligue des champions.

Le club turc ne traverse pas actuellement sa meilleure période, puisqu'il occupe la deuxième place du championnat turc avec 13 points après 6 journées.

En Ligue des champions, Galatasaray n'est pas parvenu à s'imposer lors de son match d'ouverture, après une défaite 3-1 face au Sporting Lisbonne.