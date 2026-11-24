Galatasaray-Aston Villa : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Aston Villa se rend à Istanbul mardi pour affronter Galatasaray au Rams Global Stadyumu, lors d’un match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le coup d’envoi sera donné à 13 h 45 EST et 17 h 45 GMT.

Galatasaray, un sérieux test pour Villa en difficulté

Le champion de Turquie arrive en grande forme. L’équipe d’Okan Buruk a battu Samsunspor 2-1 samedi et remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont un succès 2-0 contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions. Elle reste également sur six victoires consécutives en championnat. Galatasaray n’occupe toutefois que la 18e place de la phase de ligue, à seulement trois points de son adversaire, Villa, qui est 6e. En l’absence de Victor Osimhen et de Rafa Leao, tous deux blessés, Aleksey Batrakov sera le joueur à surveiller. Il a inscrit quatre buts en Ligue des champions cette saison, dont trois au RAMS Park.

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Villa traverse une période délicate

Villa aborde ce match avec moins d’élan. L’équipe d’Unai Emery a fait match nul 0-0 contre Sunderland samedi et occupe la 10e place de Premier League. Une défaite 3-0 à Barcelone plus tôt ce mois-ci l’a par ailleurs contrainte à rattraper son retard sur la scène européenne. Villa n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches. Il lui faudra retrouver son efficacité devant le but, après être resté muet lors de trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues.

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Statistiques clés et blessures

Rafael Leao, Victor Osimhen et Roland Sallai sont tous blessés du côté de Galatasaray.

Galatasaray a ouvert le score lors de chacun de ses quatre matches de la phase de ligue de la Ligue des champions cette saison.

Les dix derniers matches d’Aston Villa en Ligue des champions ont produit une moyenne de 4,1 buts par rencontre.

Les équipes anglaises n’ont pas gagné lors de neuf de leurs dix derniers déplacements chez Galatasaray (six défaites, trois nuls).

Compositions probables

Galatasaray (4-2-3-1) : Cakir ; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali ; Torreira, Lemina ; Akgun, Batrakov, Yilmaz ; Gul.

Villa (4-2-3-1) : Suzuki ; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen ; Kamara, Joao Gomes ; McGinn, Buendia, Manzambi ; Jackson.

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