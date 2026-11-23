Comment regarder Galatasaray-Aston Villa avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !

Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Galatasaray reçoit Aston Villa mardi au Rams Global Stadyumu d’Istanbul pour un match de la phase de ligue de la Ligue des champions qui revêt une grande importance pour les deux clubs.

Le champion de Turquie arrive en grande forme sur la scène nationale. L’équipe d’Okan Buruk a battu Samsunspor 2-1 samedi et remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 2-0 contre le VfB Stuttgart dans cette compétition.

Victor Osimhen continue de donner le ton. L’attaquant a inscrit 10 buts cette saison et mènera de nouveau l’attaque devant un public local hostile aux visiteurs.

Villa se déplace dans un tout autre état d’esprit. L’équipe d’Unai Emery a fait match nul 0-0 contre Sunderland samedi et occupe la 10e place de Premier League avec 13 points.

Le tenant du titre de la Ligue Europa a plus de mal à marquer ces derniers temps, et sa défaite 3-0 sur le terrain du FC Barcelone plus tôt ce mois-ci lui laisse du travail à accomplir sur la scène européenne. Emery attend une réaction dans l’une des ambiances les plus intimidantes du continent.

Les deux équipes savent que le classement se resserre déjà et qu’un résultat à Istanbul pourrait influer sur la suite de leur campagne. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion du match, l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

Les informations officielles concernant la diffusion de Galatasaray-Aston Villa ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront indiquées ici dès leur confirmation.

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