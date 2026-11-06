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Galatasaray - Amed Sportif en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Galatasaray vs Amed Sportif
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Amed Sportif
Super Lig

En Süper Lig, Galatasaray affronte Amed Sportif. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Galatasaray - Amed Sportif : heure du coup d’envoi

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Super Lig - Journée 11
Rams Global Stadyumu

Galatasaray reçoit Amed Sportif au NEF Stadyumu d’Istanbul pour un duel de Süper Lig. Leader du classement, Galatasaray aborde la rencontre en grand favori face au deuxième.

L’équipe de l’entraîneur Okan Buruk affiche une forme impressionnante. Cinq victoires consécutives, dont un succès 2-0 contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions et un autre 2-1 dans le derby d’Istanbul face à Fenerbahçe, témoignent de la force du club le plus titré de Turquie.

Amed Sportif se rend à Istanbul avec un niveau de jeu étonnamment élevé. L’entraîneur Besnik Hasi a mis son équipe sur la bonne voie : quatre victoires et un nul lors des cinq derniers matches, avec, dernièrement, un net succès 5-1 contre Eyupspor.

Le duel entre le club d’Istanbul habitué aux victoires et cet outsider en pleine ascension promet une confrontation intéressante en Süper Lig. Galatasaray voudra profiter de l’avantage du terrain pour conforter sa place de leader.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé à Galatasaray et à Amed Sportif ?

Galatasaray a remporté ses cinq derniers matches officiels, une série remarquable. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions. Auparavant, le club avait battu Konyaspor 4-0 et remporté le derby d’Istanbul face à Fenerbahçe 2-1. Au total, Galatasaray a marqué neuf buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Amed Sportif arrive à Istanbul avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un succès convaincant 5-1 contre Eyupspor. L’équipe a également battu Samsunspor 2-1 à l’extérieur. En cinq matches, Amed Sportif a inscrit douze buts et en a encaissé six.

GAL

GAL - Forme

GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
VFB
V2-0
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AMS

AMS - Forme

BJK
V3-2
GEN
N2-2
KSP
V1-0
SAM
V1-2
EYU
V5-1
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Galatasaray - Amed Sportif : compositions d’équipe

Galatasaray vs Amed Sportif Équipes probables

Entraineur

  • O. Buruk

Galatasaray - Amed Sportif : forme actuelle

GAL

GAL - Forme

GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
VFB
V2-0
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AMS

AMS - Forme

BJK
V3-2
GEN
N2-2
KSP
V1-0
SAM
V1-2
EYU
V5-1
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Galatasaray - Amed Sportif : bilan des confrontations directes

Face à face

GalatasarayNulAmed Sportif
1
0
1
Coupe de Turquie
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
2
FDM
Coupe de Turquie
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
4
FDM
4Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/2
Les deux équipes ont marqué1/2

Galatasaray - Amed Sportif : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
V
V
V
V
D
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
V
V
V
N
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
V
V
V
V
V
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
V
N
V
V
D
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
N
V
D
V
D
6
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
D
D
V
V
V
7
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
V
D
V
V
D
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
N
V
D
D
V
9
GoztepeGoztepeGOZ
104332117+415
V
V
V
V
N
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
V
D
V
N
V
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
D
V
V
N
V
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
D
D
D
N
V
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
N
D
D
D
N
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
V
D
D
N
D
15
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
D
V
D
N
N
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
D
D
D
D
D
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
D
D
D
D
D
18
EyupsporEyupsporEYU
10109328-253
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Qualifications pur la Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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