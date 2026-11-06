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Galatasaray - Amed Sportif : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 11 7 nov. 2026 - 11:00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray reçoit Amed Sportif au NEF Stadyumu d’Istanbul pour un duel de Süper Lig. Leader du classement, Galatasaray aborde la rencontre en grand favori face au deuxième.

L’équipe de l’entraîneur Okan Buruk affiche une forme impressionnante. Cinq victoires consécutives, dont un succès 2-0 contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions et un autre 2-1 dans le derby d’Istanbul face à Fenerbahçe, témoignent de la force du club le plus titré de Turquie.

Amed Sportif se rend à Istanbul avec un niveau de jeu étonnamment élevé. L’entraîneur Besnik Hasi a mis son équipe sur la bonne voie : quatre victoires et un nul lors des cinq derniers matches, avec, dernièrement, un net succès 5-1 contre Eyupspor.

Le duel entre le club d’Istanbul habitué aux victoires et cet outsider en pleine ascension promet une confrontation intéressante en Süper Lig. Galatasaray voudra profiter de l’avantage du terrain pour conforter sa place de leader.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé à Galatasaray et à Amed Sportif ?

Galatasaray a remporté ses cinq derniers matches officiels, une série remarquable. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions. Auparavant, le club avait battu Konyaspor 4-0 et remporté le derby d’Istanbul face à Fenerbahçe 2-1. Au total, Galatasaray a marqué neuf buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Amed Sportif arrive à Istanbul avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un succès convaincant 5-1 contre Eyupspor. L’équipe a également battu Samsunspor 2-1 à l’extérieur. En cinq matches, Amed Sportif a inscrit douze buts et en a encaissé six.

Galatasaray - Amed Sportif : compositions d’équipe

Galatasaray - Amed Sportif : forme actuelle

Galatasaray - Amed Sportif : bilan des confrontations directes

Galatasaray - Amed Sportif : les classements