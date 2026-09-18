Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Gagner la Ligue des champions ou remporter le Ballon d'Or : que choisira Mbappé ?

Ballon d'Or
Real Madrid
France
Kylian Mbappé
LaLiga
Espagne
France

La gloire européenne ou personnelle

Le journaliste Laraña a estimé que Kylian Mbappé choisirait de remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid plutôt que d'être sacré Ballon d'or, dans un débat portant sur la priorité de l'exploit collectif du club espagnol par rapport à la récompense individuelle.

Lors de sa participation à l'émission « El Partidazo de COPE », Laraña a expliqué que son pronostic s'appuyait sur les déclarations de Mbappé au sujet de son désir de faire partie de l'histoire du Real Madrid, précisant que remporter la Ligue des champions avec le club lui offrirait un exploit collectif qui immortaliserait son nom dans l'histoire de l'équipe.

Laraña a exposé sa position sur Mbappé avec objectivité, considérant qu'il n'est pas logique de supposer qu'un joueur dise une chose publiquement tout en pensant l'inverse. Il a donc estimé que sa position serait claire : « Il choisirait la Ligue des champions », en s'appuyant sur son souhait affiché de laisser une empreinte dans l'histoire du Real Madrid, et sur le fait que les noms « s'immortalisent dans l'histoire de cette manière ».

À l'inverse, Laraña a présenté un autre point de vue, selon lequel le Ballon d'or pourrait être séduisant pour les footballeurs, car il offre une reconnaissance individuelle nette et est associé au nom et à l'image du lauréat, ce qui pourrait amener certains joueurs à estimer qu'il les immortalise davantage sur le plan personnel que le fait de remporter la Ligue des champions avec l'équipe.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google