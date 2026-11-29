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Marcus Thuram a inscrit un doublé lors de la victoire 4-0 de l'Inter contre le Genoa en Serie A. Il était associé d'entrée à Lautaro Martinez pour la première fois depuis 46 jours. Buteur à San Siro pour le neuvième match de championnat consécutif, l'attaquant français a rappelé que conserver le titre exige un travail acharné au quotidien.

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Le retour de « ThuLa » porte l'Inter lors du succès 4-0 contre le Genoa

L'Inter a célébré le retour de son célèbre duo d'attaque « ThuLa » avec une victoire 4-0 contre le Genoa à San Siro, lors de la 13e journée de Serie A. Marcus Thuram et Lautaro Martinez étaient titulaires ensemble pour la première fois depuis 46 jours.

L'attaquant français a marqué deux fois, d'abord sur une passe décisive de Martinez, puis après la pause. Il porte ainsi son total à huit buts en championnat cette saison et conclut une semaine à dix buts pour l'Inter.

« Gagner à nouveau est toujours difficile » : Thuram évoque l'ambition de l'Inter

Après le coup de sifflet final, Thuram a salué la réponse de l'ensemble de l'effectif pendant la récente absence de Martinez, tout en rappelant que défendre leur titre exige une intensité maximale chaque jour.

« Nous voulons jouer des matches comme celui-ci, surtout à domicile devant nos supporters, a déclaré Thuram. Nous avons bien commencé, avec la maturité et l'envie nécessaires, et c'est ainsi que nous avons pris les trois points. Je pense que tout le monde se mobilise pour aider quand un joueur comme Lauti n'est pas là : c'est ce que nous avons fait, pas seulement moi. Gagner à nouveau est toujours difficile, c'est pourquoi nous devons travailler dur à l'entraînement pour donner le meilleur de nous-mêmes et y parvenir encore. »

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Thuram se rapproche de Christian Vieri et des grands buteurs français de Serie A

Avec son doublé de samedi, Thuram a prolongé sa remarquable série : il a marqué lors de neuf matches consécutifs à domicile en Serie A. Depuis l'instauration de la victoire à trois points, seul Christian Vieri a signé une plus longue série de matches à domicile avec un but pour l'Inter dans l'élite, avec 11 rencontres en 2003.

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Ce doublé porte également le total de Thuram à 11 buts à domicile en Serie A en 2026, plus que tout autre joueur du championnat. Il compte désormais 48 buts en carrière dans l'élite italienne et dépasse Nestor Combin (47) pour devenir le cinquième meilleur buteur français de l'histoire de la Serie A.

Place aux retrouvailles en Coupe d'Italie à San Siro

Alors que l'Inter se montre particulièrement efficace devant son public, Thuram et Martinez ont retrouvé leurs automatismes à un moment idéal du calendrier.

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L'Inter retrouvera le Genoa de Daniele De Rossi à San Siro dès le mardi 1er décembre, avec désormais la Coupe d'Italie en ligne de mire.