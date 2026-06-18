Gaffe à l'antenne… L'ancienne star du Real se défend des accusations de racisme par un excuses tardives

À peine quelques minutes après le match nul décevant des Pays-Bas face au Japon, les projecteurs se sont détournés du terrain pour éclairer la cabine des commentateurs. Une déclaration de Rafael van der Vaart y a déclenché une vive indignation et relancé le débat sur le racisme dans les médias sportifs européens.

Une remarque en apparence anodine lui a valu une vague de critiques virulentes, suivie d’excuses jugées par beaucoup tardives et insuffisantes au regard de l’insulte adressée aux joueurs japonais.

Selon « Sport », l’ancienne star néerlandaise s’est excusée après que supporters et médias ont jugé son commentaire raciste. Il avait été prononcé lors de l’analyse du match Pays-Bas-Japon, conclu par un nul 2-2 lors de l’entrée en lice des « Moulins à vent » dans la Coupe du monde.

La bourde de l’analyste de la chaîne néerlandaise « Zigo Sport » est intervenue après l’égalisation japonaise sur corner.

Alors qu’il évoquait les lacunes défensives, le commentateur a déclaré : « Ils se ressemblent tous, c’est peut-être pour ça… », avant de tenter de rattraper rapidement le coup en affirmant qu’il s’agissait « juste d’une blague », mais la phrase avait déjà suscité une vague immédiate d’indignation.

Les Néerlandais, sous les ordres de Ronald Koeman, ont pourtant mené au score à deux reprises avant de se faire reprendre par une formation japonaise bien organisée.

La séquence, relayée en un clin d’œil sur les réseaux sociaux, a provoqué un tollé : nombreux sont ceux qui y ont vu un dérapage raciste indigne d’une personnalité publique et ont estimé que de tels propos « appartiennent au passé ».

Sous le poids de la polémique, l’ancien milieu de terrain a diffusé un communiqué pour présenter ses excuses : « Je comprends que mes propos aient pu blesser. Si quelqu’un s’est senti offensé, je m’en excuse ; ce n’était absolument pas mon intention, car j’ai du respect pour toutes les personnes, quelle que soit leur origine. »

Ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur du Real Madrid et du Real Betis se retrouve au cœur d’une polémique depuis sa retraite. Il avait déjà critiqué Lamine Yamal pour « la façon dont il portait son short » et l’avait accusé de « se prendre pour un dieu », tout en qualifiant la performance de l’Espagne à l’Euro 2021 de « très mauvaise ».