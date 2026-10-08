Des rapports de presse sénégalais ont révélé des coulisses surprenantes lors de l'audience tenue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans la ville suisse de Lausanne ce jeudi, afin de trancher l'affaire de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal.

L'audience a connu un développement marquant dans l'affaire, après que la partie marocaine a évoqué l'existence d'un second rapport de l'arbitre de la rencontre, avant que les avocats de la Confédération africaine de football (CAF) ne rejettent cette thèse.

Malgré la tenue de l'audience à huis clos, cela n'a pas empêché la fuite de certains détails depuis la salle du tribunal, le site sénégalais « Seneweb » ayant révélé des informations rapportées par une source présente à Lausanne.

Selon cette source, la défense marocaine a présenté un élément nouveau qui pourrait avoir une influence sur l'évaluation des faits de la rencontre, à savoir l'allusion à l'existence d'un second rapport de l'arbitre de la finale, le Congolais Jean Jacques Ndala, censé compléter ou ajouter des détails au rapport officiel soumis après le match.

La nature de ce rapport supposé, son contenu ou la possibilité de le retenir dans le dossier de l'affaire n'ont pas encore été clarifiés, mais sa présentation a suscité une réaction directe de l'avocat de la CAF.

Désaccord entre le Maroc et la CAF

Les avocats de la Confédération africaine ont rejeté ce qu'a évoqué la partie marocaine concernant l'existence du second rapport, une position remarquable, d'autant plus que la CAF et le Maroc se tiennent côte à côte face au recours déposé par la Fédération sénégalaise.

Le rapport arbitral revêt une grande importance dans l'affaire, étant l'un des principaux documents relatifs aux faits qu'a connus la finale de la Coupe d'Afrique des nations, et sur lesquels la Confédération africaine s'est appuyée dans sa décision de retirer le titre au Sénégal et d'attribuer le match au Maroc.

Pas de décision du TAS aujourd'hui

Alors que tout le monde attend le sort de l'affaire, le Tribunal arbitral du sport a confirmé que l'audience s'est tenue à huis clos, à la demande des parties, sans la présence du public ni des médias.

Après la fin de l'audience, la formation arbitrale composée de 3 arbitres européens doit entamer ses délibérations, tandis que le TAS a précisé qu'il ne pouvait pas fixer de date précise pour le prononcé de la décision, mais a confirmé en même temps que celle-ci ne serait pas rendue aujourd'hui.