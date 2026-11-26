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Le Frosinone de Massimiliano Alvini cherche à se relever après deux défaites consécutives, contre Cagliari et Milan, de part et d’autre de la trêve internationale. Ces revers ont quelque peu terni son excellent début de saison. Au Stirpe, le Parma se dresse sur la route du Frosinone pour le premier match de ce samedi, lors de la 13e journée de Serie A.

Le Parma d’Alberto Gilardino n’a pas pu faire grand-chose lors de la dernière journée face à la Roma, victorieuse 5-1 au Tardini grâce notamment à un quadruplé de Malen. Le classement, qui place le Frosinone au septième rang avec 20 points, est moins favorable au Parma : avant-dernier ex æquo avec Sassuolo, il ne devance qu’Udinese et Venezia.

Toutes les informations sur Frosinone-Parma : horaire, compositions, diffusion à la télévision et en streaming.

FROSINONE-PARMA : CHAÎNE TV ET DIFFUSION EN STREAMING



Match : Frosinone-Parma

Date : samedi novembre 2026

Horaire : 15 h 00

Chaîne TV : DAZN

Streaming : DAZN

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COMPOSITIONS PROBABLES DE FROSINONE-PARMA



FROSINONE (3-4-1-2) : Palmisani ; Cittadini, Monterisi, Calvani ; Oyono, Masini, Calò, Tchato ; Schmid ; Ghedjemis, Kvernadze. Entr. : Alvini.

PARMA (3-5-2) : Daffara ; Delprato, Troilo, Carboni ; Britschgi, Keita, Sierro, Fabbian, Valeri ; Touré, Elphege. Entr. : Gilardino.

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OÙ VOIR FROSINONE-PARMA À LA TÉLÉVISION



Le match entre Frosinone et Parma sera diffusé en direct à la télévision sur DAZN via l’application pour téléviseurs connectés compatibles, ou à l’aide de consoles de jeu (PlayStation, Xbox), du TIMVISION Box ou d’appareils comme Google Chromecast et Amazon Fire Stick TV.

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OÙ VOIR FROSINONE-PARMA EN STREAMING

Frosinone-Parma sera également disponible en streaming en direct sur smartphone, tablette, PC et ordinateur de bureau, toujours sur DAZN, via l’application et le site internet.