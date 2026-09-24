Froid et mentalité pourrie : une attaque au vitriol contre un joueur de la sélection saoudienne

La victoire un but à zéro face au Koweït n'a pas suffi à apaiser la colère d'une partie des supporters de la sélection saoudienne, les critiques s'étant étendues à plus d'un joueur après la rencontre. Saleh Abu Al-Shamat a été l'un des noms les plus visés par une vague d'attaques sur la plateforme « X », en raison des interrogations autour de son niveau et de sa manière de gérer certaines phases du match.

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Saleh Abu Al-Shamat a débuté la rencontre face au Koweït aux côtés de son frère Mohammed Abu Al-Shamat, dans un fait qui se produisait pour la première fois avec la sélection saoudienne depuis plus de 14 ans, mais il a quitté la pelouse à la 63e minute, remplacé par Sultan Mandash.

Après le match, une partie des supporters a adressé de vives critiques au joueur, certains le qualifiant de « froid » sur le terrain et estimant qu'il ne se montrait pas à la hauteur de l'importance des rencontres, tandis que d'autres considéraient qu'il n'assumait pas suffisamment ses responsabilités et privilégiait le spectacle plutôt que de se concentrer sur l'exécution de ce que l'on attendait de lui durant la rencontre.













Son frère Mohammed entre dans la comparaison

Les critiques ne se sont pas arrêtées au niveau de Saleh sur le terrain, certains supporters allant jusqu'à formuler des reproches plus sévères, estimant que le joueur devait davantage se concentrer sur l'aspect technique et ne pas se laisser distraire par des choses qui ne l'aident pas à donner le meilleur de lui-même. Une partie des supporters est même allée jusqu'à qualifier sa « mentalité » de frein à sa progression.

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Des comparaisons ont également émergé entre Saleh et son frère Mohammed Abu Al-Shamat, une partie des supporters ayant estimé que ce dernier avait offert un meilleur rendement durant le match, d'autant que Mohammed était présent sur plusieurs actions offensives et a créé plus d'une occasion, tandis que Saleh est resté loin de l'influence que l'on attendait de lui. Le match avait vu les deux frères débuter ensemble pour la première fois depuis 14 ans.









Ces critiques interviennent à un moment où Saleh Abu Al-Shamat tente de s'imposer avec la sélection saoudienne, après être devenu ces derniers temps l'une des options de Georgios Donis, mais ce début face au Koweït n'a pas suffi à convaincre l'ensemble des supporters, notamment en raison de la difficulté du match et de la fermeture des espaces par la sélection koweïtienne face aux joueurs de l'Arabie saoudite.

Malgré la virulence des critiques, ce qui s'est passé sur la plateforme « X » demeure du domaine des réactions et des impressions des supporters après le match, et ne signifie pas nécessairement l'existence d'une décision technique à l'encontre du joueur, ni que le staff technique a perdu confiance en lui, d'autant que Donis reste le décisionnaire quant au choix des éléments dont il a besoin lors des prochaines rencontres. De son côté, Saleh conserve la possibilité de répondre sur le terrain et de changer l'image que certains supporters se sont forgée de lui.







