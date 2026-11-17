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Le choc entre la Norvège et le Danemark en Ligue des nations a offert une soirée exceptionnelle à Erling Haaland, héros de la victoire de sa sélection (3-2) grâce à un doublé, dont un penalty dans les derniers instants, pour emmener la Norvège en quarts de finale, mardi.

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La Norvège, le Portugal et le Danemark se disputaient les deux premières places du groupe 4 de la Ligue A, synonymes de qualification pour les quarts de finale, dans un match que la sélection norvégienne abordait en sachant qu'un faux pas pouvait lui coûter l'élimination.

La Norvège a longtemps cru qu'elle allait s'incliner sur la pelouse de son adversaire danois, mais Haaland en a décidé autrement. Il a d'abord trouvé le chemin des filets à la 33e minute, avant que l'assistance vidéo à l'arbitrage n'annule le but, sans que cela n'entame la concentration de l'attaquant de Manchester City.

Quatre minutes plus tard seulement, Haaland a de nouveau fait trembler les filets, et cette fois le but a été validé, offrant un précieux coup de pouce à sa sélection dans un match resté indécis jusqu'aux dernières minutes.

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Le suspense est monté d'un cran à l'approche du coup de sifflet final : Martin Ødegaard a égalisé pour la Norvège, avant que la sélection n'obtienne un penalty dans le temps additionnel. Haaland s'est chargé de le transformer, offrant à son pays une victoire spectaculaire 3-2 à la 90e+6.

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Grâce à ce succès, la Norvège a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations en prenant le dessus sur le Danemark dans les derniers instants, au terme d'un match dont Haaland a été la grande figure grâce à ses deux buts décisifs.

L'importance du doublé de l'attaquant de Manchester City ne se limite pas à la qualification de la Norvège pour le tour suivant. Il s'accompagne aussi d'une statistique remarquable en sélection, puisque le Norvégien porte son total à 68 buts sous le maillot national, en seulement 62 matchs.

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Haaland dépasse ainsi la star française Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, auteur de 67 buts avec l'équipe de France, mais qui a eu besoin de 108 matchs pour atteindre ce total, soit 46 de plus que l'attaquant norvégien, selon Foot Mercato.

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