Frenkie de Jong : « Les critiques à mon égard arrivent toujours au moment où… »

À l’approche du Clasico contre le Real Madrid, Frenkie de Jong s’est longuement exprimé sur sa situation au FC Barcelone. Après une longue période d’absence sur blessure, le milieu de terrain de 29 ans doit reconquérir sa place dans l’équipe de Hansi Flick. Au micro de Ziggo Sport , l’international néerlandais évoque notamment la concurrence, ses ambitions et les critiques dont il a fait l’objet ces derniers temps.

De Jong s’est blessé au genou avec la sélection néerlandaise lors de la Coupe du monde, une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant des mois. Désormais de retour dans le groupe du FC Barcelone, le milieu de terrain doit se battre pour obtenir du temps de jeu. La concurrence au milieu est particulièrement forte cette saison, notamment depuis l’arrivée de Rodri. « La concurrence est très forte, mais c’est justement ce qui rend les choses très intéressantes pour moi », confie l’ancien joueur de l’Ajax.

De Jong est néanmoins convaincu qu’il jouera suffisamment. « Je pense avoir ma place et je sens que je peux jouer là. Avec qui, ça m’importe assez peu », explique le milieu de terrain, qui préfère évoluer au poste de numéro six ou de numéro huit, car il veut souvent avoir le ballon.

De Jong nourrit aussi une grande ambition avec le FC Barcelone : remporter la Ligue des champions. « C’est quelque chose qu’il me reste à accomplir dans ma carrière. C’est un très grand objectif, un rêve, un désir », confie-t-il. Le Néerlandais estime que le FC Barcelone a suffisamment de qualités pour remporter la compétition, tout en soulignant que les détails et un peu de chance peuvent faire la différence lors de la phase à élimination directe.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Pour l’heure, De Jong se concentre surtout sur son retour sur le terrain, qui pourrait avoir lieu dimanche lors du Clasico contre le Real Madrid. Sa blessure au genou, contractée pendant la Coupe du monde, ne semblait pas grave au départ, mais l’a finalement tenu éloigné des terrains pendant des mois. Il figurait déjà dans le groupe face au Real Betis et au Paris Saint-Germain, mais l’entraîneur Hansi Flick avait décidé de ne pas le faire entrer en jeu.

De Jong estime désormais être prêt à rejouer. « Je pense avoir montré à l’entraînement que je suis prêt. J’espère pouvoir jouer quelques minutes dimanche », dit-il. Sa longue absence a suscité des critiques parmi les supporters du FC Barcelone, qui l’avaient pourtant vu jouer avec la sélection néerlandaise pendant la Coupe du monde.

De Jong comprend l’origine de ces critiques, mais constate aussi que la situation se répète. « Cela a toujours été comme ça : c’est lorsque je suis absent, quand je ne peux pas jouer, que je reçois le plus de critiques, ou qu’il y a le plus de bruit autour de moi. Cela s’est encore produit cette fois-ci et je comprends très bien d’où cela vient. Je comprends très bien les supporters : ils me voient jouer en sélection, mais pas dans l’équipe qu’ils soutiennent. »