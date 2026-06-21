Frenkie de Jong est sans équivoque : « Ces gens n'y comprennent rien... »

Après la victoire convaincante 5-1 des Pays-Bas face à la Suède, Frenkie de Jong a répondu avec fermeté à ses détracteurs. Le milieu de terrain a confié à Noa Vahle de SBS6 que beaucoup de spectateurs regardent le football sans vraiment en comprendre les subtilités. De Jong réagissait ainsi au débat incessant concernant son rôle au sein de l’équipe nationale dirigée par le sélectionneur Ronald Koeman.

Samedi soir à Houston, les Néerlandais ont fait un pas de plus vers le prochain tour de la Coupe du monde grâce à des réalisations de Brian Brobbey (par deux fois), Cody Gakpo (par deux fois) et Crysencio Summerville.

Après la rencontre, interrogé sur sa propre performance, le milieu de terrain s’est dit satisfait et a souligné la différence par rapport à la rencontre précédente face au Japon : « La Suède nous a laissé plus d’espace que le Japon. Cela nous a permis de jouer un peu plus facilement. »

Vahle rappelle alors les propos de Koeman, qui avait révélé avoir échangé avec son milieu de terrain au sujet de son apport offensif. De Jong confirme qu’il aime bien se projeter vers l’avant quand la situation l’exige, mais il nuance aussitôt les critiques dont il fait régulièrement l’objet, y compris après la rencontre face au Japon.

« J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent en réalité rien au football. Ils regardent, mais ils ne voient pas ce qui se passe. Ce n’est pas grave, car cela permet à tout le monde d’en parler, mais c’est bien la réalité », a déclaré De Jong.

Il souligne que son jeu est souvent mal interprété : « J’entends des gens dire que je ne fais pas de passes en profondeur, mais ce n’est pas vrai. Ils ne regardent pas assez attentivement. Ça dépend du match, mais aussi du moment : un joueur est-il lancé ? Comment bouge-t-il ? Il y a tant de paramètres. »

Après la rencontre, le capitaine Virgil van Dijk a apporté son soutien au milieu de terrain, estimant que les critiques à son égard sont exagérées. « Ça fait plaisir à entendre », a réagi De Jong. « Je pense qu’aux Pays-Bas, on pourrait globalement faire preuve d’un peu plus de reconnaissance envers les joueurs. »

Dans le même temps, il rappelle qu’il n’a rien contre une critique justifiée : « Tout le monde peut livrer un match en dessous de son niveau. Ce n’est pas grave si cela suscite des critiques. Mais souvent, on va trop loin et on en vient à dire que quelqu’un est tout de suite un mauvais joueur. Nous avons beaucoup de joueurs qui évoluent au plus haut niveau depuis des années. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, tout le monde veut juste crier n’importe quoi pour finir par se faire connaître. »

Avec un sourire, il conclut : « L’essentiel, c’est que nous ayons gagné. Nous en sommes ravis. »