Frenkie de Jong a réagi à sa blessure au genou et à toutes les spéculations médiatiques à ce sujet via une longue déclaration sur Instagram. Son engagement envers le club, entre autres, a été remis en cause, ce qui a poussé le Néerlandais à réagir.

De Jong est rentré plus tôt de ses vacances après la Coupe du monde, en raison de douleurs au genou. Différents examens ont été effectués dans son club, mais ils se sont révélés peu encourageants. Depuis, le FC Barcelone a indiqué que De Jong souffrait d’une déchirure du ligament collatéral médial du genou, ce qui l’amènera à travailler ces prochaines semaines à son rétablissement sous la supervision du staff médical.

Les médias espagnols avaient précédemment rapporté que De Jong était en conflit avec l’entraîneur Hansi Flick, car il aurait refusé de jouer en fin de saison dernière malgré le feu vert du staff médical. Le milieu de terrain a donc également réagi à toute cette agitation sur sa page Instagram.

« En règle générale, je ne prête pas beaucoup d’attention à ce qui est écrit sur moi, l’équipe ou le club, commence-t-il. Mais ces derniers temps, il y a eu beaucoup de spéculations sur ma blessure et ma situation au Barça. J’ai du mal à voir que des gens remettent en question mon lien avec le club et mon engagement à cause d’informations erronées. »

« Le football représente tout pour moi et j’ai toujours tout donné pour le FC Barcelone et mon pays, poursuit-il. C’est pourquoi je veux partager ce qu’il s’est passé. Pendant la Coupe du monde, j’ai subi une blessure au genou. Après les premiers examens, les médecins m’ont dit qu’il s’agissait d’une blessure légère et qu’elle ne s’aggraverait pas si je continuais à jouer. Le seul défi était que je devrais jouer avec un peu de douleur, mais c’est quelque chose que j’ai toujours fait au cours de ma carrière quand je pouvais apporter ma contribution à mon équipe, aussi bien en club qu’en sélection. »

« Pendant mes vacances, je suis retourné à Barcelone pour des examens complémentaires. Ils ont révélé que la blessure était plus grave que ce que l’on pensait initialement. Heureusement, une opération n’est pas nécessaire pour le moment. Je me concentre désormais entièrement sur ma guérison et je veux être de retour sur le terrain le plus vite possible », a déclaré De Jong.

« Chaque jour, je travaille pour être dans la meilleure condition possible. Je prends mon métier, mon corps et ma responsabilité envers l’équipe extrêmement au sérieux. Mais parfois, il y a des choses sur lesquelles on n’a aucun contrôle, et cette blessure en est un exemple. Jouer pour le Barça et les Pays-Bas est quelque chose dont je suis extrêmement fier, et mon engagement envers les deux ne changera jamais. »

« Je continuerai à tout donner pour ce maillot, pour mes coéquipiers et pour nos supporters. Il nous reste encore beaucoup de beaux moments et d’objectifs à aller chercher. Merci pour tout votre soutien. J’ai hâte d’être de retour », conclut-il.