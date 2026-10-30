Frenkie de Jong est heureux de voir Xavi Hernández à la tête de la sélection des Pays-Bas. Le milieu de terrain de 29 ans du FC Barcelone a été, cet été, l’un des premiers joueurs de l’équipe à avoir eu vent de la possible nomination de Xavi au poste de sélectionneur.

De Jong connaît Xavi depuis la période 2021-2024, lorsque l’Espagnol entraînait le FC Barcelone, club où De Jong évolue depuis 2019. Les deux hommes sont restés régulièrement en contact ces dernières années.

C’était également le cas lorsque la possibilité de voir Xavi devenir sélectionneur a commencé à se dessiner. « Il m’avait appelé un peu avant. C’était agréable d’apprendre dès ce moment-là que c’était envisagé. Comme nous n’avions pas eu de sélectionneur étranger depuis si longtemps, j’ai été un peu surpris. Mais j’en étais content », confie De Jong à la NOS.

« Nous avons bien travaillé ensemble à Barcelone. Je sais quelle est sa vision du football et elle correspond bien à la sélection des Pays-Bas. Il veut presser et attaquer, et il ne changera pas facilement ces principes. En revanche, il sait beaucoup varier la manière de les appliquer tactiquement. »

En raison d’une blessure au genou contractée lors de la dernière Coupe du monde, De Jong était encore absent de la sélection des Pays-Bas pendant la dernière période internationale. Cette blessure l’a tenu à l’écart pendant des mois.

« Cette période a été longue et difficile. Mais j’ai beaucoup moins douté de ma guérison et du moment où elle interviendrait que, par exemple, lors de ma précédente blessure à la cheville. »

Désormais rétabli, il espère retrouver la sélection des Pays-Bas dans une semaine et demie. Son objectif pour l’année à venir : se qualifier pour l’Euro 2028. « Maintenant, nous devons recommencer à construire, et cela prendra du temps. Mais nous avons une très bonne équipe, avec du potentiel. »

« Nous n’avons pas un effectif comme celui de l’Angleterre ou de la France, mais nous faisons partie des équipes juste derrière les grands favoris. Nous devons faire en sorte d’être très bons collectivement, de vraiment construire quelque chose et de développer une identité de jeu bien reconnaissable. Alors, nous pourrons remporter un trophée. »