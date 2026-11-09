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TSG Hoffenheim v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Frayeur en Bundesliga : Karius et Gosens blessés après un choc sanglant

Hoffenheim vs Schalke 04
Hoffenheim
Schalke 04
Bundesliga
L. Karius
Allemagne

Le gardien Karius quitte le match

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La rencontre entre Schalke et Hoffenheim, qui s'est soldée par une victoire de ce dernier (2-1) dans le cadre du championnat d'Allemagne, a connu des moments effrayants durant la seconde période, après que le gardien Loris Karius a été victime d'une sévère blessure à la tête à la suite d'un violent choc avec son coéquipier Robin Gosens, ce qui a nécessité l'arrêt du match pendant plusieurs minutes, dans un climat d'inquiétude parmi les joueurs et les supporters.

Le journal allemand « Bild » a mis en lumière cet incident, survenu à la 47e minute, après que Vesnik Aslani eut frappé un ballon puissant d'une distance de 14 mètres, que Karius n'a pas réussi à maîtriser. Gosens est alors intervenu pour l'écarter, mais le gardien s'est élancé au même instant, de sorte que la jambe tendue de son coéquipier a heurté sa tête, le faisant s'effondrer au sol sous l'effet de la blessure.

Karius est resté étendu sur la pelouse pendant plusieurs minutes, tandis que le staff médical intervenait pour lui prodiguer les premiers soins. Le silence s'est abattu sur l'ensemble du stade et les supporters ont cessé leurs encouragements, pendant que Kevin Müller, le gardien remplaçant de Schalke, commençait à se préparer à entrer en jeu, par crainte que le gardien titulaire ne soit pas en mesure de terminer la rencontre.

Karius a subi une blessure au nez, mais il a finalement pu quitter le terrain par ses propres moyens, Müller le remplaçant. Cet incident a par ailleurs révélé une autre blessure, celle de Gosens, qui s'est tordu le genou lors du choc avec le corps du gardien et a dû quitter le terrain en boitant, un épais bandage sur le genou. Vitali Becker est entré à sa place.

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La blessure n'a pas été la seule scène difficile de la soirée de Karius, le gardien ayant été l'auteur d'erreurs décisives durant la première période, après avoir été à l'origine du but d'ouverture de Hoffenheim à la 10e minute, lorsqu'il a mal géré une simple passe en retrait d'Al-Fouzi, le ballon parvenant jusqu'à Aslani et rebondissant sur son pied pour franchir le gardien et terminer au fond des filets.

Hoffenheim a conforté son avance à la 26e minute, après que Lemberly eut profité d'un manque de vigilance défensive de Korokai, échangeant le ballon avec Aslani avant de l'expédier dans les filets d'une distance de dix mètres, les hommes du cru achevant la première période avec deux buts d'avance et sans réplique.

Malgré le choc subi par Schalke en début de seconde période, l'équipe a refusé de baisser les bras et a poursuivi ses tentatives pour revenir dans le match. Junior Adamou a réussi à réduire l'écart à la 81e minute, mais les tentatives de l'équipe n'ont pas abouti au but égalisateur, la rencontre se terminant sur une victoire de Hoffenheim (2-1).

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