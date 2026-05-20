Francesco Farioli a pris sa revanche et a remis Wesley Sneijder à sa place avec fermeté

Les critiques de Wesley Sneijder sur le style de jeu de l’Ajax sous la direction de Francesco Farioli sont encore vives dans la mémoire de l’Italien. C’est ce qui transparaît dans ses déclarations au journal Algemeen Dagblad.

À l’Ajax, il s’est entendu reprocher – notamment par Sneijder – de ne pas pratiquer le « vrai football de l’Ajax ». Pour Farioli, peu importe : « Prévisible, pas divertissant… Pour moi, tout ça n’a pas vraiment d’importance, a-t-il déclaré à l’AD. Ce qui compte, c’est que les joueurs croient en ce que nous faisons et qu’ils en voient l’utilité. »

« Wesley Sneijder était l’un de mes meilleurs amis et il n’arrêtait pas de répéter que ce n’était pas du vrai football ajacide », lance-t-il avec un clin d’œil. « Mais il jouait sous les ordres de Mourinho à l’Inter. Eto’o était alors presque un arrière latéral. Sneijder a tout gagné, en partie parce qu’il s’est lui aussi mis au service du collectif. Et j’ai vu récemment qu’il affirmait dans une interview que Mourinho est vraiment le Special One. »

« Peu importe le contexte, la capacité d’un entraîneur à forger une mentalité et un véritable esprit d’équipe, donnant à chaque joueur le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand, est l’une des qualités les plus précieuses. À mes yeux, cela prime sur n’importe quelle idée tactique. »

Selon l’entraîneur très apprécié des supporters ajacides, il n’a guère modifié sa conception du jeu à Porto, où il a d’ailleurs conquis le championnat portugais dès sa première saison. « Ce mois-ci, ils avaient le droit de nous attaquer, mon staff et moi, à coups de bazooka dans un sondage anonyme. Mais ils n’avaient rien à redire. Ils ont dit se sentir très à l’aise dans tout ce qu’ils doivent faire sur le terrain. »

Malgré la déception de ne pas avoir remporté le titre avec l’Ajax, Farioli estime avoir participé au progrès du club. « Si mon passage à l’Ajax permet au football néerlandais ou aux supporters ajacides d’accueillir plus facilement les entraîneurs et les méthodes étrangères, alors cette expérience prend une valeur encore plus grande à mes yeux. »

« Notre message était on ne peut plus clair », poursuit-il. « Ce n’était peut-être pas toujours séduisant, mais nous avons immédiatement fait preuve d’efficacité et de compétitivité face au PSV et au Feyenoord. Le public l’a compris et apprécié, ce qui nous a permis d’atteindre les portes d’un incroyable exploit sportif. »