Comment regarder France-Turquie avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

La France accueille la Turquie au stade Matmut Atlantique de Bordeaux dimanche soir. L’équipe de Zinedine Zidane doit obtenir un résultat pour rester dans la course à la première place du groupe A1 de la Ligue des nations de l’UEFA.

Les Bleus abordent cette rencontre après une lourde défaite 3-1 face à l’Italie à San Siro jeudi, qui a mis fin aux débuts sans défaite de Zidane à la tête de l’équipe de France. Pio Esposito a inscrit un doublé pour l’Italie, et les faiblesses défensives françaises ont été exposées tout au long de la seconde période.

La situation au sein du groupe s’est depuis dégradée. Dayot Upamecano a quitté le groupe pour raisons personnelles et est retourné au Bayern Munich. Il rejoint une liste d’absents déjà longue, qui comprend William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele et Esteban Lepaul.

La seule source d’optimisme pour Zidane est le retour attendu de Kylian Mbappe dans le onze de départ. L’attaquant du Real Madrid avait manqué la défaite contre l’Italie, et sa présence à Bordeaux devrait donner davantage de tranchant à une attaque française qui a manqué de rythme et de vitesse dans le jeu à Milan.

La Turquie arrive en mauvaise forme, après avoir perdu ses cinq matches de Ligue des nations lors de cette campagne. L’équipe de Sergen Yalcin a été battue 2-1 par la Belgique jeudi et occupe la dernière place du groupe, sans avoir pris le moindre point lors de la phase de ligue.

La France s’était imposée 1-0 lors du match aller en septembre et devrait à nouveau prendre les trois points. Zidane exigera toutefois une réaction, tant dans la performance que dans l’organisation, après l’effondrement défensif face à l’Italie.