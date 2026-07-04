France ou Paraguay ?… Ibrahim Díaz désigne l’adversaire du Maroc en quarts de finale

Ibrahim Díaz, star du Maroc et du Real Madrid, s’est dit « très heureux » après la qualification des « Lions de l’Atlas » pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Samedi soir, lors des huitièmes de finale, les Marocains ont dominé le Canada 3-0.

Au micro de la radio espagnole « COPE », il a souligné que cette qualification récompensait un travail d’équipe rigoureux et une discipline tactique irréprochable, tout en saluant la force de caractère des siens dans l’épreuve des matches à élimination directe.

Contre le Canada, il a été l’un des grands artisans de la victoire en délivrant deux passes décisives : la première à Ezzedine Ounahi, buteur à la 82^e minute, et la seconde à Sofiane Rahimi dans le temps additionnel (90^e+8). Il porte ainsi son total à quatre passes décisives depuis le début du tournoi, confirmant son excellent niveau sous le maillot des Lions de l’Atlas.

En zone mixte, le joueur de 26 ans a déjà tourné son regard vers le quart de finale face au vainqueur de France-Paraguay, samedi prochain, assurant que l’équipe est prête à défier n’importe quel adversaire et déterminée à poursuivre l’aventure avec la même intensité.

Pour conclure, le joueur a confié qu’il penchait pour un face-à-face avec les Bleus, expliquant : « J’ai des coéquipiers qui jouent pour la France, donc s’ils se qualifient, ce sera mieux, car dans ce cas, nous jouerons contre eux », en référence à sa relation avec Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, ses partenaires au Real Madrid.