Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

France ou Paraguay ?… Ibrahim Díaz désigne l’adversaire du Maroc en quarts de finale

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
À déterminer vs Maroc
Paraguay vs France
Paraguay
France
Canada
Maroc
É.-U.
Paraguay
France

Selon vous, qui va marquer ?

Ibrahim Díaz, star du Maroc et du Real Madrid, s’est dit « très heureux » après la qualification des « Lions de l’Atlas » pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Samedi soir, lors des huitièmes de finale, les Marocains ont dominé le Canada 3-0.

Au micro de la radio espagnole « COPE », il a souligné que cette qualification récompensait un travail d’équipe rigoureux et une discipline tactique irréprochable, tout en saluant la force de caractère des siens dans l’épreuve des matches à élimination directe.

Contre le Canada, il a été l’un des grands artisans de la victoire en délivrant deux passes décisives : la première à Ezzedine Ounahi, buteur à la 82^e minute, et la seconde à Sofiane Rahimi dans le temps additionnel (90^e+8). Il porte ainsi son total à quatre passes décisives depuis le début du tournoi, confirmant son excellent niveau sous le maillot des Lions de l’Atlas.

En zone mixte, le joueur de 26 ans a déjà tourné son regard vers le quart de finale face au vainqueur de France-Paraguay, samedi prochain, assurant que l’équipe est prête à défier n’importe quel adversaire et déterminée à poursuivre l’aventure avec la même intensité.

Pour conclure, le joueur a confié qu’il penchait pour un face-à-face avec les Bleus, expliquant : « J’ai des coéquipiers qui jouent pour la France, donc s’ils se qualifient, ce sera mieux, car dans ce cas, nous jouerons contre eux », en référence à sa relation avec Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, ses partenaires au Real Madrid.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google