France Football tranche entre Benzema et Mbappé

Karim Benzema a été le meilleur footballeur français en 2021. Le numéro 9 a fêté son 302e but au Real Madrid contre Barcelone, mercredi soir, en demi-finale de la Supercopa de Espana, poursuivant ainsi la belle forme qu'il connaît avec son club.

Benzema fait mieux que Mbappé

Cette forme a été constante tout au long de 2021 et lui a même valu d'être rappelé en équipe de France pour l'Euro 2020.

Sa forme est si impressionnante que France Football l'a désigné comme le meilleur footballeur français de 2021, devant même Kylian Mbappé. Ce dernier a salué et célébré le fait que Benzema ait remporté ce prix, même au-dessus de lui-même et de N'Golo Kante.

"Je suis devenu le numéro 9 que j'ai toujours voulu être", a déclaré Benzema dans une interview accordée à France Football.

Avec 23 buts en 26 matchs depuis le début de la saison, et neuf passes décisives également, Benzema ne montre aucun signe de ralentissement avec Los Blancos, et il pourrait bien réaliser encore plus en 2022.