France - Coupe du monde 2022 : Paul Pogba au Qatar ? Habib Beye prend position

Blessé depuis plusieurs mois, Paul Pogba est plus qu'incertain pour la Coupe du monde, mais rien n'est encore perdu pour le milieu de terrain.

Didier Deschamps prononcera-t-il le nom de Paul Pogba le 9 novembre prochain au moment d'annoncer sa liste des 23, ou des 26, pour la Coupe du monde 2022 au Qatar lors du journal de 20 heures sur TF1 ? Nul ne peut en être sûr à 100%. En temps normal, la place du milieu de terrain en équipe de France serait garantie, mais comme depuis plusieurs saisons, Paul Pogba est freiné par une blessure.

Un pari à prendre pour Deschamps ?

Revenu à la Juventus cet été, Paul Pogba n'a pas disputé le moindre match officiel avec son nouveau club. La faute à une blessure contractée lors de la pré-saison qui devait l'écarter, à l'origine entre un mois et un mois et demi, et qu'il a finalement dû opérer avant d'effectuer une période de repos équivalente à plus d'un mois. Au final, Paul Pogba est en plein contre la montre depuis le mois de septembre.

Et si ces dernières semaines, la tendance était à l'optimisme, Massimiliano Allegri a mis une climatisation à tous les supporters de l'équipe de France. En effet, l'entraîneur de la Juventus a révélé qu'il ne ferait pas jouer Paul Pogba lors des deux prochains matches, hors, après ces deux rencontres, il restera deux matches à la Juventus avant la Coupe du monde, mais le problème, c'est qu'ils auront lieu après la liste de Didier Deschamps.

"Pogba est trop important dans le groupe"

Le sélectionneur des Bleus a assuré en septembre qu'il ne prendra pas un joueur qui n'a pas joué en club après sa blessure et qui n'est pas totalement apte à jouer. Pour autant, pour Habib Beye, les chances de Paul Pogba de disputer la Coupe du monde ne sont pas complètement mortes, comme il l'a confié sur le plateau du Canal Football Club.

"C'est cuit pour la Juventus, ça ne l'est peut-être pas pour Didier Deschamps. S'il estime qu'il peut le remettre en route avec la préparation, très courte, et à travers la compétition. S'il juge qu'il est très important dans le groupe France, il peut le prendre. Il est disponible. C'est peut-être aussi une stratégie de la part de l'entraîneur de la Juventus pour le garder", a analysé l'entraîneur du Red Star.

"Pour moi, il a trop d'importance dans le groupe de l'équipe de France pour ne pas être pris par Didier Deschamps. Je pense que Didier Deschamps va prendre Paul Pogba. Il n'a pas rejoué, mais il s'entraîne. Il faut se rendre compte de son importance dans le groupe, de ce qu'il représente. Moi je suis sur et persuadé qu'il y sera", a conclu l'ancien défenseur de l'OM. Réponse le 9 novembre prochain.