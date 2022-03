France - Côte d'Ivoire : Mbappé incertain, vers trio Griezmann, Giroud et Nkunku ?

Face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, Didier Deschamps devrait procéder à une revue d'effectif et donner du temps de jeu aux petits nouveaux qui ont intégré le groupe France cette semaine. C'était en tout cas le sens de la mise en place du sélectionneur avant la rencontre contre les Ivoiriens vendredi au Vélodrome.



Mais l'information principale de cette veille de rencontre est l'absence de l'entraînement de Kylian Mbappé. L'attaquant parisien est pour la deuxième fois de la saison victime d'une infection ORL (il avait manqué le match contre Lille le 28 octobre, 2-1, pour cette raison) et semble incertain pour la confrontation amicale de vendredi.



"Je ferai le point avec lui demain (vendredi) et on verra. J’ai dit le maximum de ce que je peux dire en respectant le secret médical", expliquait Didier Deschamps en conférence de presse qui ne devrait pas prendre risque avec son attaquant, tout comme avec Presnel Kimpembe, victime d'une bronchite en début de semaine, et qui était présent à l'entraînement.



Pour pallier l'absence du meilleur buteur du PSG, Didier Deschamps pourrait être tenté de titulariser Christopher Nkunku. C'était en tout cas le sens de la mise en place de jeudi soir, où l'attaquant de Leipzig figurait aux côtés d'Antoine Griezmann d'une équipe qui ressemblait fortement au onze de départ.



Coman plutôt que Clauss





Dans un système qu'il connaît parfaitement pour y évoluer en club, l'ancien Parisien devance logiquement Moussa Diaby, plutôt décevant en Finlande. Au cours de cette opposition, il a fini par laisser sa chasuble à Olivier Giroud. Ce qui laisse supposer qu'il pourrait démarrer avec Nkunku et Griezmann sur le front de l'attaque.



Derrière, Deschamps va, comme indiqué en conférence de presse, prolonger l'expérience d'une défense à trois centraux et le sélectionneur devrait démarrer avec Koundé, Varane et Lucas Hernandez. Même si William Saliba a remplacé le Mancunien dans l'équipe des potentiels titulaires. Coman, lui, devrait être préféré à Clauss.



Enfin au milieu, la paire Pogba-Tchouameni devrait démarrer comme lors de la finale de la Ligue des Nations remportée face à l'Espagne (2-1, le 10 octobre 2021).



Composition probable : Lloris (c.) - Coman, Koundé, Varane, L. Hernandez, T. Hernandez - Tchouaméni, Pogba - Griezmann, Giroud, Nkunku.