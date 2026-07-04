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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Fozinia : À présent, tout le monde sait où se situe le Cap-Vert sur la carte !

Argentine vs Cap-Vert
Argentine
Cap-Vert
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Vozinha
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Cap-Vert
É.-U.

Le gardien a livré une performance légendaire

Fozinha, le gardien de but de l’équipe nationale du Cap-Vert, s’est dit fier de la prestation de ses coéquipiers lors de la Coupe du monde 2026, malgré l’élimination prématurée en seizièmes de finale face à l’Argentine, championne du monde en titre, affirmant que les « Requins bleus » sont sortis la tête haute après avoir prouvé qu’ils étaient un adversaire de taille pour les champions du monde en titre.

Lors d’une conférence de presse dans la zone mixte du stade Hard Rock de Miami, après la défaite face à l’Argentine (2-3) en prolongation, le gardien âgé de 40 ans a déclaré : « Nous sommes sortis la tête haute et nous avons désormais besoin de nous reposer et de penser à l’avenir, mais je suis très fier du travail accompli par l’équipe. »

Fozinia, auteur d’une performance héroïque avec huit arrêts avant de céder en prolongation, a ajouté : « Aujourd’hui, nous avons été un adversaire de taille pour l’Argentine, et nous avons joué avec beaucoup d’enthousiasme face à toutes les équipes. »

C’est cette audace qui a permis aux « Requins bleus », novices en Coupe du monde, de conclure la phase de groupes invaincus, après trois nuls consécutifs (0-0 contre l’Espagne, championne d’Europe en titre, 2-2 face à l’Uruguay et 0-0 contre l’Arabie saoudite).

Le gardien chevronné a conclu : « La note finale est triste, mais je suis fier du parcours accompli. La Coupe du monde représentait un objectif de longue date pour tout l’archipel ; nous nous sommes qualifiés et avons concrétisé ce rêve collectif. »

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Il a conclu : « Plus personne n’a besoin de se demander ce qu’est le Cap-Vert, car tout le monde connaît notre emplacement sur la carte. Nous avons prouvé que nous étions capables de rivaliser avec certaines des meilleures équipes du monde. »

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