L'Uruguayen Diego Forlán, légende du football mondial, a vivement critiqué le style de jeu de Cristiano Ronaldo au sein de la sélection portugaise, affirmant que le fait que la star portugaise reste cantonné au poste d'attaquant pur « nuit à l'équipe » et limite sa capacité à exploiter les occasions offensives.

Dans une analyse tactique largement relayée par la presse, Forlán a déclaré : « Le problème, c’est que Cristiano joue en tant qu’attaquant central fixe, il reste près du but à attendre le ballon, car il ne se déplace plus pour aller le chercher. Cela finit par limiter l’équipe du Portugal dans son ensemble. »

Le buteur historique a ajouté : « Il se dit : “Je vais rester ici, près du but, pour marquer.” Mais il ne se rend pas compte qu’il nuit à son équipe, car les défenseurs restent immobiles à ses côtés : l’un le marque de près, l’autre couvre les espaces, et personne n’est là pour surprendre la défense en s’infiltrant derrière eux. »

Forlán a souligné que cette immobilité « ferme les espaces » à ses coéquipiers, expliquant : « S’il se déplaçait un peu vers les ailes, cela ouvrirait des angles pour que les autres joueurs puissent s’engouffrer. Mais il reste trop figé au centre, ce qui fait que l’attaque ne va que dans un seul sens ».

Il illustre son propos par une image : « Toutes les attaques aboutissent au même point, comme dans un entonnoir étroit. Le Portugal ne concrétise pas ses occasions car tout converge vers Ronaldo, immobile au centre. »

Malgré la virulence de ses propos, Forlán nuance : « Je ne dis pas que Cristiano est un problème, mais il doit comprendre qu’il a besoin de sortir de la surface et de bouger davantage », insistant sur l’impératif d’un jeu plus collectif.

Ces observations interviennent alors que le Portugal, en pleine préparation pour la Coupe du monde 2026, cherche encore son équilibre offensif sous la houlette de Roberto Martínez.