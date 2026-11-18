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Une seule nouvelle a bouleversé les plans de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, avant le test le plus difficile de la Liga. La star qui avait terrorisé le Barça la saison dernière ne sera pas présente au Camp Nou : une sérieuse blessure au genou l'éloigne de ce choc très attendu.

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Le FC Barcelone reçoit un coup de pouce moral inattendu avant l'un de ses matchs les plus difficiles avant la trêve de Noël. L'absence du joueur de l'Atlético de Madrid Ademola Lookman pour la rencontre entre les deux équipes, le 2 décembre, est en effet confirmée, du moins sauf grosse surprise.

L'international nigérian souffre d'une grave entorse au genou, qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines et le priver ainsi du match au Camp Nou, attendu avec impatience par les supporters des deux clubs.

L'Atlético de Madrid a officiellement confirmé que l'attaquant souffrait d'une grave entorse au genou, sans préciser la durée de son indisponibilité. Mais ce qui a été décrit au Nigeria comme une « gêne légère » pourrait signifier son absence pour le reste des matchs de l'année 2026, selon le quotidien espagnol « Sport ».

Le journal souligne que le retour de Lookman dépendra de l'évolution de sa blessure au cours des prochaines semaines. Mais celle-ci ne semble pas bénigne, ce qui n'est pas un bon signe pour le staff technique dirigé par Diego Simeone.

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Lookman manquera donc le match au Camp Nou, ce qui affaiblira nettement l'attaque de l'Atlético. Pour l'équipe de Han Flick, cette nouvelle est importante compte tenu de la proximité de la rencontre entre les deux formations.

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Le Barça accueillera l'équipe de Diego Simeone au Camp Nou, pour un match reprogrammé afin de permettre aux deux clubs de disputer la Supercoupe d'Espagne à Istanbul en février.

Les joueurs barcelonais auront l'occasion de prouver leur valeur face à l'un de leurs concurrents directs en Liga, même si la tâche ne sera pas facile, surtout face à une équipe qui sait jouer les grands matchs.

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Le calendrier chargé atténuera toutefois l'intensité de cette rencontre, puisque les deux équipes disputeront huit matchs en moins d'un mois, entre la Ligue des champions et le championnat.

Ainsi, même si le duel s'annonce passionné et tendu, aucune des deux équipes ne pourra se donner à fond, de peur de perdre une autre star plus longtemps que nécessaire. Par conséquent, sauf nécessité absolue, Lookman ne sera pas disponible pour affronter le Barça.

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Il est clair que le rendement de Lookman a baissé depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid en provenance de l'Atalanta l'hiver dernier. L'ailier était arrivé à Madrid avec l'envie de faire ses preuves, et il y était parvenu lors de ses premiers matchs, notamment en Coupe du Roi et en Ligue des champions, où il avait affronté le Barça et brillé.

Il convient de rappeler que l'Atlético de Madrid avait éliminé l'équipe de Flick des deux compétitions l'an dernier. Lors de la lourde défaite 4-0 au stade Riyadh, en demi-finale aller de la Coupe du Roi, Lookman avait marqué un but.

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Puis, en quart de finale retour de la Ligue des champions, alors que l'Atlético était en difficulté et s'était incliné 0-1 à domicile tout en se qualifiant grâce à sa victoire 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, le Nigérian avait de nouveau trouvé le chemin des filets, confirmant qu'il est une véritable bête noire pour le Barça.

Ainsi, même si personne ne se réjouit des blessures de joueurs, et qu'on ne peut pas dire que Flick soit content, car les Barcelonais veulent assurément battre la meilleure version possible de l'Atlético, l'absence de Lookman pour le match du 2 décembre constitue un grand soulagement pour le Barça.