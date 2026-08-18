Foggia, Cianci à un pas : c’est lui le buteur pour Auteri

Pietro Cianci, attaquant de 30 ans évoluant à l’Arezzo, est la véritable priorité de Foggia qui recherche un avant-centre de confiance pour la catégorie, avec de bonnes chances que l’opération puisse aboutir. L’Arezzo demande une compensation sur le transfert du joueur, qui souhaiterait un contrat de trois ans pour s’engager avec Foggia.





D’ici samedi, cependant, la négociation ne pourra pas aboutir, car l’Arezzo joue à Avellino et connaît des problèmes en attaque en raison des soucis musculaires d’Alberto Cerri qui, dans les prochaines heures, devra passer une IRM pour comprendre la gravité de la blessure. Mario Ravasio, lui aussi parmi les souhaits du club rossonero, est sur le départ et donc Pietro Cianci devrait très probablement mener l’attaque des joueurs d’Arezzo lors du déplacement en Irpinie. Si Foggia venait à satisfaire les demandes du club toscan et du joueur originaire de Bari, il pourrait annoncer dès la semaine prochaine l’attaquant qui a inscrit 93 buts en 414 matches disputés en carrière.