L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, cherche à prendre sa revanche sur Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, lorsque les deux équipes s'affronteront au Parc des Princes, mardi prochain en soirée, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Barça avance d'un pas assuré cette saison, aussi bien en Liga qu'en Ligue des champions, avec 27 points pris en 9 matches (le total maximal), auxquels s'ajoutent 6 points lors des deux premières journées de la compétition européenne.

De l'autre côté, le PSG compte également 6 points après deux journées de Ligue des champions, face au Slovan Bratislava et à Manchester City.

Flick a affronté Luis Enrique à deux reprises par le passé : un match nul lors de la première rencontre, et une victoire du technicien espagnol lors de la seconde.

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Selon le journal « Mundo Deportivo », leur première confrontation a eu lieu lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar : Flick était alors sélectionneur de l'Allemagne et Luis Enrique sélectionneur de l'Espagne, et le match s'était terminé sur un score de 1-1.

Álvaro Morata avait d'abord ouvert le score pour l'Espagne à la 62e minute, avant que Niclas Füllkrug n'égalise pour les Allemands à sept minutes du terme.

La deuxième confrontation entre Flick et Lucho a eu lieu la saison dernière, également lors de la phase de ligue de la Ligue des champions, mais cette fois-ci à la tête respectivement du Barça et du Paris Saint-Germain, avec une victoire du club parisien (2-1).

Le Barça avait ouvert le score grâce à un but de Ferran Torres, aujourd'hui joueur du club français, au stade olympique Lluís Companys de Montjuïc, mais Senny Mayulu avait égalisé pour Paris à la 38e minute, avant que, dans les derniers instants, Gonçalo Ramos (actuel joueur de Milan) ne signe le but décisif de la victoire.



