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FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
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Flick surprend Yamal : le sacre de Kane est « mérité » et une recrue défensive est envisageable

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
H. Flick
L. Yamal
H. Kane
Espagne

Yamal possède le niveau qui lui permet de remporter le Ballon d'Or

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Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'a pas écarté l'idée de recruter un défenseur central lors du prochain mercato hivernal.

La série de victoires du Barça cette saison s'est interrompue avec les défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Le Barça se prépare à affronter le Deportivo Alavés, demain samedi, lors de la 11e journée de la Liga.

Le journal AS a publié les déclarations de Flick lors de la conférence de presse, où il a affirmé : « Le club va-t-il recruter un défenseur central ? J'ai parlé de ce sujet lorsque le mercato s'est ouvert, et j'ai dit que nous cherchons toujours ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, et comment l'améliorer. »

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Il a poursuivi : « Nous verrons ce qui se passera. Il nous reste encore quelques semaines avant l'ouverture du mercato hivernal. Nous discutons chaque jour de nombreux sujets avec Deco, Bojan et les membres de mon staff technique. Si nous pouvons faire quelque chose, nous le ferons peut-être. »

Au sujet de la fragilité du système défensif, il a commenté : « Au final, la défense n'est pas la responsabilité de la seule ligne défensive, mais l'attaquant participe lui aussi au travail défensif. Tout le monde en est responsable. »

Il a assuré : « Pour commencer, nous ne devons pas perdre le ballon facilement. Nous avons perdu quelques ballons face au Real Madrid, et ce n'est pas une bonne chose. Cela nous arrive habituellement, et nous devons jouer avec plus d'intelligence et de concentration. »

Il a ajouté : « Lorsque nous défendons dans la surface de réparation, il est également important de bien surveiller les adversaires, et c'est ce que nous n'avons pas fait non plus. Nous devons améliorer ces aspects. Nous les travaillons à l'entraînement, nous les prenons en compte et nous en parlons avec les joueurs. »

Concernant la défaite de Lamine Yamal dans la course au Ballon d'Or, il a commenté : « Harry Kane méritait aussi de le remporter. Vous connaissez mon avis à propos de Lamine, je pense qu'il possède le niveau qui le qualifie pour remporter ce trophée. Je le lui ai dit, ainsi qu'à l'équipe. »

Flick a poursuivi : « De même, Pau Cubarsí méritait de remporter le trophée Kopa, car il a réalisé une saison exceptionnelle et une magnifique Coupe du monde. »

Il a souligné : « Mais ce que je vois et ce que je ressens, c'est que je suis extrêmement fier de Yamal. Sa réaction a été bonne, et ce que je vois à l'entraînement, c'est qu'il fait preuve d'une grande concentration. C'est ainsi que se comportent les champions, et je suis très heureux qu'il suive cette voie et qu'il possède cet état d'esprit. »

Il a conclu : « Nous l'acceptons. Et je suis content que ce dossier soit clos, afin que nous puissions nous concentrer sur des choses très importantes pour nous. »

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