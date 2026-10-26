Flick surprend le Barça après la défaite dans le Clasico

L'Allemand Hansi Flick, directeur technique du Barça, a décidé de ne pas se rendre à la cérémonie de remise des prix du Ballon d'Or, après la défaite face au Real Madrid dans le Clasico. Une décision surprise intervenue en même temps que l'absence du jeune défenseur du club, Pau Cubarsi, qui a préféré rester chez lui pour s'accorder un peu de repos, après son emploi du temps chargé avec le club et la sélection espagnole.

Selon l'émission « Què T'hi Jugues » diffusée sur la radio espagnole « Cadena SER », la défaite dans le Clasico a bouleversé les plans du Barça relatifs à la cérémonie des prix, après que Flick a tranché en décidant de ne pas faire le déplacement. De son côté, Cubarsi a choisi de s'éloigner de l'ambiance de la cérémonie et de se concentrer sur sa récupération physique, bien qu'il soit considéré comme l'un des principaux candidats au trophée Kopa du meilleur jeune joueur.

À l'inverse, plusieurs représentants du Barça s'apprêtent à se rendre à la cérémonie, au premier rang desquels Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo et Juan Garcia, aux côtés des dirigeants du club et de ses cadres exécutifs.

Quant à Yamal, il voyagera séparément à bord d'un avion privé, accompagné de membres de sa famille et de ses amis.

L'absence de Cubarsi survient alors que les pronostics s'orientent vers une victoire de Yamal au trophée Kopa pour la deuxième fois consécutive, lui qui l'avait déjà remporté lors des deux dernières éditions, ce qui ferait de lui un candidat à une nouvelle performance dans sa carrière malgré son jeune âge.

La star du Barça a l'occasion de réaliser un exploit exceptionnel, en remportant à la fois le trophée Kopa et le Ballon d'Or la même année, mais la concurrence pour la récompense suprême reste ouverte, dans l'attente de connaître l'identité de son lauréat.