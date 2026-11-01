Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a réussi son pari sur son joueur néerlandais Frenkie de Jong, qui a prouvé sa capacité à constituer une option fiable dans l'arrière-garde afin de compenser les absences.

Le journal Sport a indiqué que de Jong a attiré tous les regards lors de la rencontre entre le Barça et le Deportivo Alavés, qui s'est soldée par une victoire des Catalans 6-1, après avoir évolué dans la ligne arrière plutôt qu'au milieu de terrain.

Après avoir disputé quelques minutes lors du Clasico face au Real Madrid, à la suite de son rétablissement de sa blessure, de Jong est revenu dans le onze de départ lors du match contre l'Alavés.

Pour retrouver sa dernière titularisation, il faut remonter au 22 février dernier, lorsque le joueur néerlandais avait disputé l'intégralité de la rencontre lors de la victoire contre Levante, au cours de laquelle il avait également réussi à marquer un but.

Mais l'élément important n'était pas le simple retour de de Jong pour redevenir un joueur essentiel dans les plans de Flick, mais bien le poste qu'il a occupé sur le terrain. L'international néerlandais a en effet évolué aux côtés de Pau Cubarsí, dans une défense affectée par les absences.

Face au grand nombre de joueurs absents en raison de blessures, l'entraîneur du Barça avait déjà évoqué la possibilité de compter sur de Jong au poste de défenseur central.

Alors que le club catalan dominait aisément son adversaire, la présence du milieu de terrain dans une position plus reculée a offert davantage de flexibilité tactique à l'équipe. Avec de Jong sur le terrain, la construction du jeu ne reposait plus autant sur Cubarsí, mais se répartissait davantage entre les joueurs.

De plus, les percées balle au pied de de Jong offrent des options supplémentaires en début d'attaque, même avec les permutations de postes et de positionnements avec Rodri, qui dispose toujours d'une capacité idéale à lire le déroulement du jeu et aide ses coéquipiers à se mettre en valeur dans de meilleures conditions sur le terrain.

Mais le grand point d'interrogation concernait les tâches défensives. De Jong avait déjà évolué au poste de défenseur central durant sa période à l'Ajax et avec la sélection néerlandaise, et même à certaines occasions avec le Barça durant la période de l'entraîneur Ronald Koeman.

Face à l'Alavés, le joueur du Barça a rencontré quelques difficultés dans les duels, et a parfois pris des risques lorsqu'il montait pour défendre et presser l'adversaire. Mais, malgré ces détails, il a livré une prestation très solide, est resté concentré tout au long du match et a réussi à anticiper les mouvements des adversaires à de nombreuses reprises.

Il s'est distingué en particulier dans le timing de ses interventions pour couper les ballons, ainsi que dans ses replis vers l'arrière lorsque cela était nécessaire. Parmi ses interventions les plus marquantes figure une récupération décisive du ballon qui a empêché Lucas Boyé de bénéficier d'une occasion de marquer.