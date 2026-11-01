Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1070157439.jpgSergio Ros
Traduit par

Flick remporte son pari sur la star du Barça

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
H. Flick
F. de Jong
Espagne
100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a réussi son pari sur son joueur néerlandais Frenkie de Jong, qui a prouvé sa capacité à constituer une option fiable dans l'arrière-garde afin de compenser les absences.

Le journal Sport a indiqué que de Jong a attiré tous les regards lors de la rencontre entre le Barça et le Deportivo Alavés, qui s'est soldée par une victoire des Catalans 6-1, après avoir évolué dans la ligne arrière plutôt qu'au milieu de terrain.

Après avoir disputé quelques minutes lors du Clasico face au Real Madrid, à la suite de son rétablissement de sa blessure, de Jong est revenu dans le onze de départ lors du match contre l'Alavés.

Pour retrouver sa dernière titularisation, il faut remonter au 22 février dernier, lorsque le joueur néerlandais avait disputé l'intégralité de la rencontre lors de la victoire contre Levante, au cours de laquelle il avait également réussi à marquer un but.

Prochains matchs
ANF

ANF

Coupe du Roi

03 nov. 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

Mais l'élément important n'était pas le simple retour de de Jong pour redevenir un joueur essentiel dans les plans de Flick, mais bien le poste qu'il a occupé sur le terrain. L'international néerlandais a en effet évolué aux côtés de Pau Cubarsí, dans une défense affectée par les absences.

Face au grand nombre de joueurs absents en raison de blessures, l'entraîneur du Barça avait déjà évoqué la possibilité de compter sur de Jong au poste de défenseur central.

Alors que le club catalan dominait aisément son adversaire, la présence du milieu de terrain dans une position plus reculée a offert davantage de flexibilité tactique à l'équipe. Avec de Jong sur le terrain, la construction du jeu ne reposait plus autant sur Cubarsí, mais se répartissait davantage entre les joueurs.

De plus, les percées balle au pied de de Jong offrent des options supplémentaires en début d'attaque, même avec les permutations de postes et de positionnements avec Rodri, qui dispose toujours d'une capacité idéale à lire le déroulement du jeu et aide ses coéquipiers à se mettre en valeur dans de meilleures conditions sur le terrain.

Mais le grand point d'interrogation concernait les tâches défensives. De Jong avait déjà évolué au poste de défenseur central durant sa période à l'Ajax et avec la sélection néerlandaise, et même à certaines occasions avec le Barça durant la période de l'entraîneur Ronald Koeman.

Face à l'Alavés, le joueur du Barça a rencontré quelques difficultés dans les duels, et a parfois pris des risques lorsqu'il montait pour défendre et presser l'adversaire. Mais, malgré ces détails, il a livré une prestation très solide, est resté concentré tout au long du match et a réussi à anticiper les mouvements des adversaires à de nombreuses reprises.

Il s'est distingué en particulier dans le timing de ses interventions pour couper les ballons, ainsi que dans ses replis vers l'arrière lorsque cela était nécessaire. Parmi ses interventions les plus marquantes figure une récupération décisive du ballon qui a empêché Lucas Boyé de bénéficier d'une occasion de marquer.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google