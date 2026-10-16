L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a affiché son admiration pour le Marocain Abde Ezzalzouli, l'ailier du Real Betis, avant la confrontation entre les deux équipes, demain samedi, dans le cadre du championnat d'Espagne. Le joueur a poursuivi sa progression depuis son départ du club catalan à l'été 2023, pour devenir l'un des éléments offensifs les plus en vue de la formation andalouse.

Ezzalzouli, 24 ans, a attiré tous les regards avec un but somptueux lors de la victoire du Real Betis face à Porto (3-2), renforçant ainsi son statut parmi les joueurs qui suscitent l'intérêt des grands clubs et des entraîneurs. Sa valeur marchande est passée de 15 millions d'euros au moment de son départ du Barça à 40 millions d'euros, selon le site Transfermarkt.

Flick a déclaré, lors de la conférence de presse d'avant-match face au Betis : « Ce que je vois m'impressionne. C'est un joueur formidable, et j'aime vraiment sa façon de jouer, sa confiance dans les duels individuels dans le dernier tiers du terrain. Il est aussi capable de marquer. C'est quelque chose de formidable. »

Le Barça avait annoncé, le 1er septembre 2023, le transfert d'Ezzalzouli au Real Betis contre 7,5 millions d'euros, tout en conservant une option de rachat du joueur et 50 % des bénéfices d'une future vente. Mais ces conditions ont ensuite été modifiées en raison d'une autre opération.

Le transfert de Vitor Roque a changé les calculs du Barça

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Ce changement est survenu après le transfert du Brésilien Vitor Roque à Palmeiras en février 2025, alors qu'il était prêté au Real Betis. L'opération, d'un montant de 25 millions d'euros fixes auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros de bonus, comprenait en effet l'abandon par le Barça de 30 % du pourcentage sur la revente d'Ezzalzouli qu'il conservait.

La part du Barça sur une future vente de l'ailier marocain est ainsi tombée à 20 % seulement, tandis que son option de rachat a expiré à l'été 2025, conformément aux conditions mentionnées dans l'accord.

Le contrat d'Ezzalzouli avec le Real Betis court jusqu'au 30 juin 2029, ce qui offre au club andalou une marge de manœuvre pour maîtriser son avenir, alors que le Barça attend une éventuelle vente future pour profiter du pourcentage restant prévu dans l'accord.

Rashford a temporairement fermé la porte d'un retour

Un retour d'Ezzalzouli au Barça avait été évoqué l'été dernier, mais le club catalan s'est finalement orienté vers le prêt de Marcus Rashford en provenance de Manchester United, plutôt que vers le rapatriement de son ancien ailier.

Ezzalzouli a disputé 14 matches avec l'équipe première du Barça après être monté de l'équipe réserve, et inscrit un but face à Osasuna lors de la rencontre qui s'était achevée sur un match nul (2-2).

Il a également connu une expérience en prêt à Osasuna, où il a participé à 34 matches et marqué 6 buts, avant son transfert au Betis.

Depuis son arrivée dans la formation andalouse, Ezzalzouli a inscrit 32 buts en 134 matches, devenant l'une de ses principales armes offensives et l'un des joueurs que la défense du Barça devra manier avec précaution lors de la confrontation de samedi. Le joueur continue de démontrer ses qualités, alors que le club catalan ne détient plus qu'une part limitée des bénéfices d'une future vente.