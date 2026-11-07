Le Barça semble se préparer à agir avec force sur le marché des transferts hivernal, en quête d'une solution à la faille qui préoccupe son staff technique, le renforcement de l'arrière-garde étant devenu une priorité évidente pour l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui ne s'oppose pas à l'idée de saisir toute occasion disponible pour consolider la défense de l'équipe.

Flick a récemment affirmé, lors d'une conférence de presse, que la direction du club surveillerait le marché des transferts à la recherche d'options capables d'améliorer le système défensif, dans un contexte de conviction croissante que l'arrière-garde représente l'un des points faibles les plus marquants de l'effectif.

Plusieurs noms ont été associés à un transfert vers le club catalan au cours de la dernière période, le plus notable étant l'Argentin Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United, dont l'avenir avec le club anglais reste incertain, alors que l'on s'attend à un possible départ dans les semaines à venir.

Mais un autre nom continue de retenir l'attention du Barça, selon le site français « Foot Mercato », qui cite le journal espagnol « Marca » : il s'agit du Brésilien Natan, défenseur du Real Betis, qui continue d'afficher un niveau remarquable faisant de lui l'un des défenseurs les plus en vue de la Liga.

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Le journal a précisé que le Barça n'a pas renoncé à son intérêt pour le défenseur de 25 ans, qui figurait parmi les cibles du club lors du dernier mercato estival, et qui jouit toujours d'une grande considération au sein du club catalan.

Natan est lié au Real Betis par un contrat courant jusqu'en 2030, après avoir rejoint le club en provenance de Naples, ce qui pourrait rendre l'opération de recrutement complexe, d'autant plus que le joueur devrait recevoir des offres très alléchantes au cours des prochains mois.

Ainsi, le Barça semble disposer de plusieurs options pour renforcer sa défense, mais la question demeure : Flick parviendra-t-il à convaincre la direction de conclure un nouveau renfort défensif durant le mercato hivernal ?